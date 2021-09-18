信徒募資10坪原地重建變80坪　水上福德宮捐200份貢品助弱勢

▲嘉義縣水上鄉福德宮重建安座，會後捐助貢品給當地弱勢家戶。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣水上鄉柳林村金山商城福德宮土地公廟建廟五十年餘，日前在眾信徒及理監事集資下原地重建，18日舉行安座大典，鄉長劉敬祥、秘書江佩曄、縣議員楊秀琴、詹婉蓁及鄉代會主席林家緯等人皆與會，法會後廟方也將大批祭祀供品捐贈給鄉內弱勢家戶，將廟宇重建盛事與當地民眾共享。

▲嘉義縣水上鄉福德宮總幹事父子投入廟方公益，大秀豐富的捐助貢品。（圖／記者翁伊森攝）

廟方表示，黃姓仕紳民國66年當地建造百餘戶住家後，居民逐漸聚集形成村莊，原福德宮建廟至今已50年餘，更是外溪洲及柳仔林當地民眾信仰中心，廟內主祀土地公，另有虎爺及觀音佛祖及三太子，但廟宇長年漏水失修，信徒不捨也為感念神恩，由委員會蔡坤鴻等人共同發起募資重建，水上鄉農會理事長江宗勳先是拋磚引玉慨捐400萬，廟方得以向原土地捐贈者家屬買下廟宇自有土地，更在各方虔誠信徒募資下，讓原本只有10坪廟宇增大近至80坪。

▲嘉義縣水上鄉福德宮主祀土地公。（圖／記者翁伊森攝）

而廟內的安金、化色彩繪也採用高級檜木搭配木工雕刻，有別長時間會風化的水泥灌模工法，18日安座大典由委員會組成引導隊伍，將神尊迎入新廟，並陸續接受信徒持香奉拜，也期待可以再邁向下一個五十年甚至百年。

▲嘉義縣水上鄉福德宮已也供俸虎爺。（圖／記者翁伊森攝）

另外，廟方也結合鄉公所，將供品200份貢品，2000斤白米分送給鄉內弱勢家庭，水上鄉公所秘書江佩曄表示，希望讓更多的人感受到這份温暖的心意，尤其在疫情尚未完全趨緩的期間，民生經濟影響甚鉅，希望加持庇護鄉民健康平安。

▲嘉義縣水上鄉長劉敬祥福德宮致意。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義縣水上鄉福德宮受贈匾額，地方民意代表到場致意。（圖／記者翁伊森攝）