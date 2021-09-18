清秀女稅務員4年爽請700天假　縣府反擊：沒考績獎金+年終再打折

▲南投縣政府表示，女稅務員（右2）4年爽請700天假，不但沒有考績獎金，年終也會再打折。（圖／南投縣稅務局臉書）

記者鄧木卿／南投報導

南投縣稅務局1名長相清秀、30多歲的蔣姓女稅務員，4年內用盡各種法定假，請了700多天假，被爆辜負政府美意，稅務局副局長許雪娥坦承，蔣女請假都合法，但社會觀感不佳，雖然引發熱議，但直到昨天下班，仍未收到蔣女是否復職的申請，人事處也說，蔣女如果今年工作不到半年，不但沒有考績獎金，年終獎金也會依實際工作天數計算。

蔣女2012年地方特考錄取後分發到南投縣稅務局，2017年10月生下第一胎，開始請育嬰假，依政府規定，嬰兒不滿3足歲，媽媽可以請3年育嬰假，前半年領本俸6成薪，接著再請假就沒得領，蔣女休了2年多的育嬰假，又生下第2胎，於是又請第2次的3年育嬰假，再加上年假、特休假等，4年來至少請了700多天的假。

許雪娥說，蔣的請假單全都依照政府給的法定假，只是給社會觀感不佳，年輕人為了自己福利，太會計算了，蔣女如果沒有提前復職，還可以休到2023年1月，甚至如果再生第3胎，還可以再請3年育嬰假。

蔣女請假風波引發社會熱議，但稅務局表示，直到昨天下班前，沒有收到蔣女是否復職的通知，此外，同樣在稅務局工作的先生，昨天也請假1天。

人事處表示，蔣女如果今年工作沒有超過半年，沒考績可打，也就沒有考績獎金，另外年終獎金部份，則依工作天數計算，舉例，蔣女今年若是上班只有4個月，年終就是1.5個月的4/12，其實大多數女性生完小孩，不會請完3年育嬰假，因為沒工作就沒薪水、沒獎金可領。

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