快訊／暗夜競速「撞飛5行人」釀2死！桃園2飆車男羈押禁見

▲桃園2名男子競速飆車撞死2路人，遭羈押禁見。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市洪姓男子17日凌晨在台66線快速道路與邱姓男子競速飆車，卻失控撞上路肩4輛轎車，結果撞飛5名行人造成2死3傷慘劇。案經檢方漏夜偵訊，秋男涉犯妨害公眾往來安全最，而洪男則涉犯妨害公眾往來安全致人於死、過失致人於死罪嫌，檢方訊後向法院聲請羈押，而稍早法院裁定羈押禁見。

警方調查，34歲洪姓男子駕駛BMW轎車沿台66線向東往大溪方向行駛，行經事故路段時，疑失控撞上路肩4輛汽車與5名行人，造成27歲劉姓男子與36歲童姓男子重傷，送醫仍不幸宣告不治，另28歲高姓男子、25歲劉姓男子與22歲賴姓女子等3名行人則身體有多處擦挫傷，送醫治療後暫無大礙。

警方事後對洪男進行酒測，酒測值為0，經調查發現他是車友，凌晨想參與競速，不料失控發生重大車禍。據了解，遭撞飛的受害者間彼此並不認識，研判可能也是車友；依據監視畫面研判，洪男時速破百，原本行駛內側車道，但一旁還有另一輛轎車疑似同行競速，經過事發路段被超越後，他失控偏到外側，車輛突然打滑甩尾，直接撞上路肩聚集人車造成悲劇。

警方經過偵訊後，17日下午將洪男依過失致死罪嫌移送桃檢偵辦，事後查出邱男也同場競速飆車，經警方傳喚到案說明後，均依過失致死罪嫌移送桃檢偵辦。檢方漏夜偵訊2男，其中邱男涉犯刑法之妨害公眾往來安全罪嫌、洪男涉犯刑法妨害公眾往來安全致人於死、過失致人於死罪嫌，因2人涉嫌重大，檢方認為有羈押事由均當庭逮捕並向法院聲請羈押，而稍早羈押庭結果出爐，法官裁定2人羈押禁見。