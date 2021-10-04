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騎車撞牙叉2男爆頭斷頸慘死　目擊噴磨50米驚喊：皮肉還黏地上

▲▼台中堆高機路邊卸貨，騎士騎車經過猛撞上2人送醫搶救亡。（圖／民眾提供）

▲台中堆高機路邊卸貨，騎士騎車經過猛撞上2人送醫搶救亡。（圖／民眾提供）

記者游瓊華／台中報導

台中霧峰區中正路2日發生一起死亡車禍！一輛堆高機停在路旁，且牙叉還升停在半空中，導致一名20歲王姓機車騎士載著19歲魏姓男子經過時當場撞上，牙叉正中頭部，其中王男頭部嚴重變形，經緊急送醫後，雙雙宣告不治。事後有目擊者表示，騎士臉都凹了，讓他嚇到徹夜未眠。

這起事故發生在2日晚間，39歲的賴姓堆高機駕駛當時在事故路段卸貨，而20歲王男載著19歲魏男剛好經過該處，當場撞上堆高機，而王男碰撞後又撞上正在路邊停車的轎車，機車車頭受損、轎車則是左側受損。

警方獲報到場後，緊急將王姓騎士及魏男送醫搶救，但2人經緊急分送亞大醫院、仁愛醫院搶救。院方透露，王姓死者到院時頭部嚴重變形，經急救30分鐘後仍宣告不治，而魏男也因傷勢過重搶救無效。

▲▼台中市霧峰區中正路2日發生一起死亡車禍。（圖／臉書社團「霧峰人之全新&二手俱樂部」）

▲台中市霧峰區中正路2日發生一起死亡車禍。（圖／臉書社團「霧峰人之全新&二手俱樂部」）

此外，有目擊者心有餘悸表示，兩個騎士撞到貨叉後，接著翻車滑行約50公尺，頭部先著地，脖子斷掉，頭顱及臉部都凹陷，撕裂的皮還黏在地上，甚至可看到骨頭，讓他嚇到整個晚上都睡不著。

事發後死者親友在臉書PO文，徵求事發當時的汽、機車行車紀錄器畫面。親友表示，事發當時商家在3線道上，占用了2線道路卸貨，現場不僅沒有人員看守，堆高機的牙叉也升停在半空中，導致2名年輕人騎車經過時，當場遭堆高機的牙叉正中頭部慘死。拜託廣大網友集氣轉貼，「讓小孩的家長能釐清真相，知道小孩子是怎麼出事的」。

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