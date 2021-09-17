國道未依規定使用方向燈被連開5張紅單　警：檢舉查證屬實

▲有民眾駕車行駛國道1號北向接國道8號東向往新化方向行駛，被國道警察第四大隊以未使用或未全程使用方向燈，開了5張紅單，引起被告發民眾不滿。（圖／示意圖，無關本案，記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



有民眾駕車行駛國道1號北向接國道8號東向往新化方向行駛，被國道警察第四大隊以未使用或未全程使用方向燈，開了5張紅單，最高共罰3萬元，引起民眾不滿，第四大隊17日下午說明指出，民眾檢舉查屬實，計5次變換車道不當，依法舉發5次，每張罰單最高可罰6000元。

國道警察第四大隊指出，2021年8月17日上午7時7分許，一部自小客車行經國道1號北向317.4公里至國道8號東向8.4公里處，於7時7分至7時11分行經上揭路段，因未使用或未全程使用方向燈計5次，經民眾向國道警察局檢舉，查證違規屬實後，依法舉發「變換車道未全程使用方向燈」違規5次。

依違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第3條規定：「二以上違反道路交通管理之行為，應分別舉發、處罰」，民眾對於多次變換車道未全程使用方向燈為各別行為，因此分別處罰。有關道路交通管理處罰條例第85條之1規定：係將同一行為，以其違規地點相距6公里以上、違規時間相隔6分鐘以上或行駛經過1個路口以上三種情形，切割成數行為予以分別舉發，與本案不同違規行為，分別舉發之情形無關。

統計國道轄線2020年因變換車道或方向不當之交通事故共計有4322件，為肇事因素第3位，依道路交通安全規則第109條規定，汽車駕駛人變換車道時，應先顯示欲變換車道方向之燈光，並應顯示至完成變換車道之行為，如違反上述規定，將依據道路交通管理處罰條例第33條1項4款之規定，最高可處新台幣6000元罰緩。第四大隊呼籲駕駛人開車每次變換車道時應全程使用方向燈，以免受罰並造成自身及其他用路人之危害。



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