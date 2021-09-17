3+11調查報告曝　沒有會議紀錄「不影響決策有效性」

▲行政院長蘇貞昌今赴立法院備詢，但遭國民黨團佔領發言台杯葛。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院17日邀請行政院長蘇貞昌率行政團隊進行「3+11」專案報告，「國籍航空公司機組員3+11決策過程」調查報告也出爐。調查報告還原今年2月以來桃園市機師職業工會要求調整檢疫政策後，決策過程的時間軸，並揭露指揮中心指揮官陳時中在4月13日會議裁示實施「加強版3+11」，是政策轉向的關鍵。對於外界質疑該會議沒有會議紀錄，報告說明，指揮中心「許多討論與決策係採取面報、電話或通訊軟體通知等形式進行，以爭取時效並提高效率」。

行政院3+11決策過程調查小組成立後，分別在8月25日、9月8日、9月14日召開3次調查小組會議。16日出爐的調查報告指出，去年3月27 日起至今年6月11日，機組員的檢疫政策歷經「基礎版3+11」、「7+7」、「5+9」及「加強版3+11」等4時期管理模式。

報告指出，桃園市機師職業工會今年2月26日發函給指揮中心、疾管署與民航局，要求調整COVID-19疫情期間機組員的檢疫政策；3月29日，民航局基於機組員超過1年處於「執勤、居家檢疫、執勤」無限循環，已嚴重影響飛航安全，召集兩家國籍航空公司及機師工會共同討論機組員居家檢疫方案；隔日函報指揮中心，建議機組員從第三級疫區入境並返國後可免除居家檢疫，並於返國後5天內實施加強自主健康管理，第5天PCR檢測陰性後，改為一般自主健康管理至入境後第14天。

報告指出，4月9日指揮中心醫療應變組召開「協助國籍航空公司機組員就醫」會議；4月13日指揮中心疫情監測組、邊境檢疫組、社區防疫組、醫療應變組等任務組及專家，共同向陳時中進行面報，內容包括國籍航空機組員檢疫、公費COVID-19疫苗接種對象放寬、自費COVID-19疫苗接種、台帛旅遊泡泡返台檢疫措施等議題。

報告直指，陳時中為兼顧機組員身心健康及飛航安全，在會中決定再次調整管控機制，當場裁示可回到去年3+11模式，但要在檢疫期滿第3天PCR採陰，並於次日由陳時中在記者會上對外說明及發布新聞稿。

報告強調，4月13日裁示實施的「加強版3+11」，較去年「基礎版3+11」管理模式更嚴格，除了增加檢疫期滿第3天PCR採陰規定外，也新增外站零接觸管理，包括住宿限同樓層、僅限房內用餐、房卡一次性鎖定、合約防疫旅館名冊提報民航局備查，以及機上增加用餐、休息時間區隔，和機組員專用廁所等新規定。

報告並指，因應檢疫防疫議題的跨主管機關權管業務、影響衝擊、時效性等，有隨機召集主責部會、相關任務組專家、防疫醫師等進行即時討論；因疫情瞬息萬變，在實務運作上，許多討論與決策係採取面報、電話或通訊軟體通知等形式進行，以爭取時效並提高效率，觀諸上開決策過程及考量因素，其「加強版3+11」決策符合現行指揮中心防檢疫政策決定的相關程序及常規。

在適法性方面，報告指出，這種決策模式是指揮官的裁量權限，今年1月13日陳時中宣布「南非疫情嚴峻且病毒出現變異，自1月14日零時起，14天內曾有南非或史瓦帝尼旅遊史之旅客，入境後一律入住集中檢疫所」;以及今年5月3日宣布「自5月4日起，14天內曾有印度旅遊史之旅客，只限本國籍與持我國居留證之非本國籍人士入境，並應配合集中檢疫及採檢」，都是指揮官所做的政策決定及其討論過程，固未製作書面紀錄，但並不影響其決策的有效性及適法性。

報告指出，整體而言，指揮中心「加強版3+11」決策，是基於我國防疫安全前提下，兼顧「維持防疫強度」及「避免防疫疲勞」所作成的決策。在政策面，決策當時指揮中心係綜合評估2020年執行經驗、交通主管機關及利害關係人的意見，而航空公司管理責任已加強，且民航相關法規亦已完備，復經檢視防疫措施已有落實，及所有長程航班執勤機組員的採檢結果皆陰性等情形，在兼顧飛航安全與機組員身心健康等多面向考量後做成決定，其形成「加強版3+11」決策考量的依據及其理由，尚屬妥適。

報告補充，為兼顧我國航空運輸業的營運及國內防疫安全，國籍航空公司機組員防疫管控機制歷經多次滾動式調整，機組員執勤時各階段防疫重點皆已納入考量，整體防疫策略已趨完備，惟機組員長期往返國際間，且歷經漫長抗疫期仍可能出現個人防疫疲勞或染疫事件案例，是為因應國際疫情及防治措施演進，作業原則已陸續增列防疫健康管控機制，包括強化檢疫機制、疫苗接種、落實異常事件通報，以及違規者從重處分等。

▲行政院「國籍航空公司機組員3+11決策過程」調查報告。（圖／翻攝自行政院3+11調查報告）

▲調查報告紀錄民航局今年3月30日函文內容。（圖／翻攝自行政院3+11調查報告）