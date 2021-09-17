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女將搶票倉！張雪如與弱勢童提前過中秋　陳椒華明天到　

▲剛接彰化民眾黨部主委張雪如首站與弱勢童相見歡。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲剛接彰化民眾黨部主委的張雪如，公開活動首站與弱勢童相見歡。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣議員張雪如，才剛接任台灣民眾黨彰化縣黨部主委，今天下午首度出現在公開活動，她帶著數十盒月餅等物資，送到員林聖家啟智中心，與這群弱勢孩童提早過中秋節；而時代力量主席陳椒華，明日也要到彰化拜訪在地支持者，並到員林福寧宮參拜祈福，直搗藍營大票倉。

彰化縣一向藍綠涇渭分明，泛藍張雪如除了是在地五連霸縣議員，有政治家族背景的她，自老議員父親張順昌的手接棒，20多年來深耕地方，經營基層，尤其全力保護受虐婦女兒童及協助弱勢族群、無喪葬費家庭及外籍勞工、外籍離婚配偶在台往生喪葬等方面更是不遺餘力。

▲剛接彰化民眾黨部主委張雪如首站與弱勢童相見歡。（圖／記者唐詠絮翻攝）

張雪如說，把愛與善傳出去是她加入台灣民眾黨的最重要原因，更開心的是可以看到孩子們開心笑容，也希望大家都能向你愛的人或愛你的人，說聲中秋節快樂。

時代力量主席陳椒華看到民眾黨在彰化正式插旗，更找到現任議員張雪如擔任主委，特別關心，明日趕在中秋連假第一天，與秘書長白卿芬博士到彰化來拜訪在地支持者，將先於早上十點半會於員林福寧宮參拜祈福，也將在現場召開記者會說明。

▲剛接彰化民眾黨部主委張雪如首站與弱勢童相見歡。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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