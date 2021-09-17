快訊／新北議員周雅玲涉詐領助理費遭聲押　法院裁定300萬交保

記者陳雕文／新北報導

民進黨籍新北市汐止區市議員周雅玲涉嫌利用人頭詐領助理費，違反《貪污治罪條例》。新北地檢署16日指揮台北市調處，到議員服務處、住所等5地進行搜索，並查扣手機、平板、存摺等物證，稍早通知被告7人及證人2人到案說明，複訊後聲押禁見周雅玲。



▲新北市議員周雅玲到案。（圖／記者陳以昇攝）

據了解，周雅玲曾在未改制前的台北縣擔任第15、16屆議員，改制新北市後，連任第1至3屆市議員。日前遭舉報利用人頭詐領助理費。檢方調查發現，周雅玲自98年間起至109年間止，利用未實質擔任其助理之多名親友作為人頭，向新北市議會申報擔任公費助理，每月詐領薪資2至4萬元不等，總額高達數百萬元！

新北地檢署檢察官16日兵分五路進行搜索，針對周雅玲市議員服務處、戶籍地等5個地點，查扣手機、平板、存摺及相關文書等物證，並通知被告7人及證人2人到案說明。

檢方複訊後，對周聲押禁見。其餘兩名周姓被告分別交保新台幣（下同）10萬及20萬元，兩名劉姓被告及1名吳姓被告各交保3萬元，另名劉姓被告則請回；稍早法院裁定300萬元交保，地檢署等收到裁定後，再研議是否提起抗告。

▼周雅玲涉貪被抓。（圖／翻攝自新北市議員周雅玲臉書）