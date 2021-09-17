鬼父「亂倫性侵女兒」還生下孩子！老婆庭上求情　他竟改判4年

▲男子性侵女兒，二審改判4年。（圖／示意圖，無關本案／免費圖庫pxhere）

記者李忠憲、林昱萱／台中報導

「愛心正義哥」徐奕時常關心社會弱勢議題，而他2020年9月於臉書開直播表示，「彰化有個爸爸把女兒當性工具，還生下一個小孩，還辯稱說是外籍移工所為。」對此，全案上訴到台中高分院後，由於受害女兒、男子的妻子都為其求情，法官審酌後，撤銷原先的6年2月徒刑，改判其4年徒刑。

徐奕當時在直播中放出通報者給他的留言，其內容提到，「有個案件想請正義哥幫忙，彰化縣XX鄉有一位超沒道德的爸爸，居然把弱智女兒當成性工具，最近生下一個兒子，有人看了很難過去通報社會局，當社會局去他家查訪時，這父親居然說這女兒生的孩子是附近外勞做的。」

▲徐奕之前接獲網友通報 。（圖／翻攝徐奕臉書）

判決指出，受害女子年約30歲左右，但因為有智能障礙，無法適當理解性行為之意義，對於性行為利害得失、知情同意上，無法如一般成人有足夠權衡自身損益之能力，而其父竟利用此情，基於乘機性交之犯意，在住處與受害女兒發生性行為，導致對方因此受孕，並於之後產下一女。對此，彰化地院審理後，一審判男子6年2月徒刑，而其不服判決上訴二審。

二審法官審理時，其受害女兒、女兒母親都於庭上表示願意原諒他，並為他求情。對此，法官認為，該男身為受害女子的父親，卻未加克制自己的性衝動，為滿足一己色慾，竟利用對方身心缺陷，罔顧人倫而成為性侵害犯罪的加害人，還導致對方生下一女，此舉已經侵害對方身心健康，念及其事後得到原諒、坦承犯行，深具悔意、態度尚佳，且原為主要照顧女兒之人等一切情狀後，將原判決撤銷，改判其有期徒刑4年。