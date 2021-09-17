神舟12太空人出艙後得先坐著　須半年適應地球重力才能正常生活

記者魏有德／綜合報導

大陸神舟12號3名太空人返回地球成功著陸後，醫生得先進艙判斷個人狀態，進行調整後，重新適應地面重力環境。從太空人出艙後的畫面可以發現，3人不能隨意起身，身穿太空服坐在預先準備好的椅子上接受媒體訪問，要投入到正常的生活、工作及訓練，需要恢復約半年的時間。

▲神舟12號太空人出艙後坐在椅子上接受媒體訪問。（圖／翻攝新華網，下同）

《北青報》報導，距離航天員（太空人）返回還有幾十小時的節點，中國載人航天工程航天員系統總設計師黃偉芬主持了一個「放行評審」，內容從各崗位職責、技能到航天員公寓和各類檢查點的佈置，再到航天員回來以後吃什麼、喝什麼，可以說是事無巨細。

黃偉芬表示，地面搜救人員找到他們時，首先醫監醫保的醫生進艙，對他們的狀態做判斷；再做適當的個人整理，重新適應地面上的重力環境；最後把航天員從艙內轉移出來，再轉移到醫監醫保飛機，做相應的體檢和整理工作，「他們返回以後肯定特別想吃一口熱飯、喝一口熱茶，我們還做了讓他們用熱水洗頭等的相應準備。」

對於太空人的身體狀況及恢復排程，黃偉芬強調，在軌三個月我們有各種防護措施，不至於骨丟失嚴重（骨質疏鬆）、嚴重肌肉萎縮等，「要重新適應地面的重力環境，需要一個過程。」

黃偉芬表示，他們落地後要做好各種保護措施，不能讓他們站立。循序漸進，需要一個長期的跟蹤，「我們預計半年，航天員能參加正常的生活、工作和一般的訓練。整個動態的跟蹤、維護和觀察工作要至少一年，根據他們的身體情況來安排。」

此外，「太空出差三人組」聶海勝、劉伯明及湯洪波完成任務後，接替的新「太空出差三人組」將搭乘神舟13號太空船，預計在大陸十一國慶期間出發，人選或有一名女太空人，在太空停留時間預計長達6個月。