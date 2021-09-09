從神舟十二號看地球　暗紅色全球第二大鹹水湖、裏海曲線一次收錄

▲全球第二大鹹水湖「烏爾米耶湖」。（圖／翻攝中國載人航天官方公眾號）

記者魏有德／綜合報導

大陸載人太空工程辦公室今（9）日發佈神舟十二號太空人第二批在軌拍攝的高清地球絕美風景照。包括猶如調色過的暗紅色全球第二大鹹水湖「烏爾米耶湖」、大西洋最後一滴眼淚「賽里木湖」及時隔九年再見的裏海「曲線」等。

▲「大西洋最後一滴眼淚」賽里木湖。（圖／翻攝中國載人航天官方公眾號）

透過太空人湯洪波、劉伯明拍攝的照片可以發現，全球第二大鹹水湖「烏爾米耶湖」在高溫下，水分加速蒸發，水中的鹽生杜氏藻產生的胡蘿蔔素使整個湖面呈現出鏽紅色，被白色鹽灘包圍的湖泊美的令人心醉，但這片暗紅色卻彷彿是湖水乾涸威脅下，像人類呼救的象徵。

此外，在新疆克孜勒蘇柯爾克孜自治州上空，劉伯明拍下「大西洋最後一滴眼淚」賽里木湖的全景。天山山脈上，來自大西洋的水汽最終在此停下腳步，凝結成冰川，融化為涓涓流水，滋養天山以南，塔里木盆地裡的戈壁沙漠。

▲巴爾喀什湖形成一條長長的玉帶。（圖／翻攝中國載人航天官方公眾號）

太空人湯洪波則是在8月時拍下南非一隅及祕魯高原周遭美景。其中，秘魯高原連接著白浪翻滾的海洋，蔚藍色的海洋下，強大的上升性寒流從深處往海面上升運動，把海底的淤泥上泛，把大量的營養物質帶到海面，滋養大量浮游生物，形成秘魯漁場。