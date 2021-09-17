神州12返地球降東風著陸場　改採升力式技術破太氣層「黑障」

記者魏有德／綜合報導

大陸神州12號太空船今（17）日搭載3名太空人返回地球，預計降落位於內蒙古的東風著陸場。據了解，太空船將由以往的「定時定點」返回方式改為「動態適應」模式，以提高著陸精準度，此外，太空人在返回地球過程中，穿越大氣層「黑障」被視為最大挑戰，官方也採用「生力式」技術取代常用的「彈道式」增加安全性。

▲大陸神州12載人太空船返回地球。（圖／翻攝央視）

《央視》報導，神舟十二號返回過程中首先要進行調姿，就像開車回家時，要先把車頭調到回家的方向，之後才開啟發動機將推進艙與返回艙分離。緊接著，「神12」返回艙進入返回軌道，專業詞叫調整配平攻角，也就是整個返回艙鐘形頭部朝前，藉此可以增加氣動效應，發揮空氣的阻力作用。

▲神州12太空船推進艙與返回艙分離。（圖／翻攝央視）

返回艙進入大氣層後，太空人會承受巨大的壓力，也就是要承受超出體重很多倍的力量壓迫，接下來返回艙便開始進入「黑障」區，大概距離地表80至100公里，這段時間返回艙會和地面控制中心失去聯繫，控制中心僅能藉由雷達或其他的方式知道返回艙確切位置。

▲3名太空人在返回地球經過大氣層時，將承受超出體重數倍的壓力。（圖／翻攝央視）

返回艙在黑障區約停留4至6分鐘，這時，返回艙與大氣層摩擦會產生高溫，在艙體特殊材料輔助下，太空人在艙內感覺不出溫度變化。出黑障區後，返回艙到達距地面10公里高度處，將依次打開引導傘、減速傘及主傘。過程中，返回艙會拋掉防熱大底，為最後的落地反推火箭點火做準備。

據悉，之前的神舟太空船是採用「標稱彈道」的返回方式，這種返回方式需要提前預定返回時間，發射前確定瞄準點，對時機的把握要求非常嚴格。神12返回任務將首次採用「動態適應」的返回方式，也就是返回前確定瞄準點，地面發起標準化返回流程後，根據實時彈道預測並進行動態調整，以實現精準返回控制。

▲內蒙古東風著陸場。（圖／翻攝央視）

北京航天飛行控制中心副主任孫軍表示，這次神12返回任務首次採用預測制導的控制方案穿越「黑障」區，「能夠讓飛船（太空船）在黑障過程中辨識空間環境對它的影響，實時制定新的升力控制策略，是返回控制方面的一個重大的技術突破。」