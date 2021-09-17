異國遊子暖中秋柚香傳愛　台南市驗光生公會贈柚300多位外籍生

▲中華醫大「異國遊子暖中秋─柚香傳愛」活動，孫逸民校長（左三）偕同台南市驗光生公會理事長吳浩銘（左四）分送文旦柚給外籍生，.外籍生發揮創意進行柚子刻繪創作比賽趣味十足。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中秋佳節月圓人團圓，感念外籍學生佳節思親，中華醫事科技大學17日舉辦「異國遊子暖中秋─柚香傳愛」活動，結合社團法人台南市驗光生公會贈送文旦柚給外籍學生， 300多位外籍生品嘗麻豆文旦美味的同時，也體驗做柚子帽和刻繪柚子的樂趣，提早歡度中秋節。

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再過4天就是中秋節了，中秋節是台灣社會親朋好友團聚的重要節慶，享美眼鏡公司董事長、現任社團法人台南市驗光生公會理事長吳浩銘，本身也是中華醫大的傑出校友，有感於母校341位外籍學生離鄉背景遠渡重洋來台讀書，佳節無法與親人團聚，特別贈送麻豆文旦柚給學校，慰藉外籍學生思鄉之情。

「異國遊子暖中秋─柚香傳愛」活動上午10時30分在學校的藝術中心舉行，由吳浩銘理事長偕同台南市驗光生公會常務理事王秉宏親自將15大箱400顆文旦柚交給孫逸民校長，並與孫逸民校長及與會師長一起發送給外籍生，配合防疫人數規定，由南向專班食品營養系印尼籍學生代表參加。

400顆文旦柚採自台南市驗光生公會顧問李寶桂麻豆家鄉的文旦園，由她80多歲年邁的雙親謝有仁和謝李金蕊投入畢生心血照顧，汁甜味美的文旦，讓外籍生們讚不絕口，對台南市驗光生公會愛心贈柚感到窩心又感謝。孫逸民校長代表校方感謝柚農謝有仁夫婦和公會理事長吳浩銘，感謝他們對華醫學子的關愛。

除了品嘗美味的文旦柚，活動也分享台灣人過中秋節的節慶習俗，並安排外籍生體驗如何切剝文旦柚做成柚子帽及柚子刻繪活動，外籍生們學習如何將柚皮切開完成柚子帽，特別是柚子刻繪，學生創意十足，將一顆顆柚子變身成各種卡通人物或動物開心展示成果，提早歡度中秋。

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