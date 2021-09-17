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上合組織成立20年　習近平視訊出席元首理事會

▲大陸國家主席習近平視訊出席上合組織元首理事會。（圖／翻攝央視網）

▲大陸國家主席習近平視訊出席上合組織元首理事會。（圖／翻攝央視網）

記者魏有德／綜合報導

上海合作組織成立滿20週年，大陸國家主席習近平今（17）日下午以視訊方式出席成員國元首理事會第21次會議。習近平致辭時表示，絕不接受「教師爺」般頤指氣使的說教，堅定支持各國探索適合本國國情的發展道路和治理模式，「要支持各自平穩推進國內選舉等重要政治議程，絕不允許外部勢力以任何藉口干涉地區國家內政，把本國發展進步的前途命運牢牢掌握在自己手中。」

▲俄羅斯總統普丁視訊連線上合組織元首理事會。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁視訊連線上合組織元首理事會。（圖／路透）

習近平表示，過去20年是上合組織蓬勃發展、成員國互利合作碩果累累的20年。20年來，本組織始終遵循「互信、互利、平等、協商、尊重多樣文明、謀求共同發展」的「上海精神」，共促政治互信，共護安全穩定，共謀繁榮發展，共擔國際道義，致力於世界和平與發展和人類進步事業，為構建新型國際關係和人類命運共同體作出重要理論和實踐探索。

面對當前國際局勢，習近平認為，「一時強弱在於力，千秋勝負在於理。」他提到，不能從所謂「實力地位」出發，推行霸權、霸道、霸凌，應該以聯合國憲章宗旨和原則為遵循，堅持共商共建共享。要踐行真正的多邊主義，反對打著所謂「規則」旗號破壞國際秩序、製造對抗和分裂的行徑。要恪守互利共贏的合作觀，拆除割裂貿易、投資、技術的高牆壁壘，營造包容普惠的發展前景。 

習近平指出，未來3年，中方將向上海合作組織國家提供1000名扶貧培訓名額，建成10所魯班工坊，在「絲路一家親」行動框架內開展衛生健康、扶貧救助、文化教育等領域30個合作項目，幫助有需要的國家加強能力建設、改善民生福祉。

習近平強調，中方迄今已向100多個國家和國際組織提供將近12億劑疫苗和原液，居全球首位。中方將加緊實現全年向世界提供20億劑疫苗，深化同發展中國家抗疫合作，用好中方向「新冠疫苗實施計劃」捐贈的1億美元，為人類徹底戰勝疫情作出應有貢獻。  

上海合作組織成立於2001年，由中國大陸、俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克及烏茲別克在上海共同發起成立的永久性國際組織，印度及巴基斯坦於2017年加入上合組織後，成員國從6國變成8國，另有4個會員觀察國及6個對話夥伴國。

值得注意的是，阿富汗於2012年加入上合組織，成為觀察會員國之一。本屆上合組織元首理事會會議恰逢阿富汗塔利班建立新政府，議程也加將阿富汗問題列入討論，預計會對阿富汗政情及社會經濟協助作出表態。

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