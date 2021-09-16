大陸嚴打教培行業　習近平挺「雙減」：深化教育教學改革

▲習近平在陝西考察調研。（圖／新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸官方7月24日發布「雙減」政策，讓教培業掀倒閉潮與裁員潮。國家主席習近平14日在陝西省考察時提及「雙減」政策理念時強調，要強化學校教育主陣地作用，真正把過重的學業負擔和校外培訓負擔減下來，「實現中華民族偉大復興，基礎在教育。」報導指出，習近平自2012年底開始，已三次考察陝西，共同點是每次都會前往學校。

據《新華社》報導，習近平13至14日到陝西省榆林市考察，範圍包括企業、農村、學校、革命舊址等，並對當前的能源及教育政策有所指示。

習近平14日在綏德實驗中學說，實現中華民族偉大復興，基礎在教育，要全面貫徹黨的教育方針，「厚植愛黨、愛國、愛人民、愛社會主義的情感，努力培養德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人。」

「雙減」對大陸補教業者痛下重手，要求改註冊為非營利機構，並且不再核發營業執照、不得進行資本化運作等措施，讓以往獲利豐厚的大陸補教業幾乎一夕垮台。

習近平提到近來造成大陸補教業大震盪的「雙減」政策理念。他說，要深化教育教學改革，強化學校教育主陣地作用，全面提高學校教學品質，真正把過重的學業負擔和校外培訓負擔減下來，辦好人民滿意的教育。

習近平此行還參觀了已故中共領導人毛澤東居住過的楊家溝革命舊址，強調中共的成功就在於堅持馬克思主義指導。中央辦公廳主任丁薛祥、副總理劉鶴、中央組織部長陳希、國家發展和改革委員會主任何立峰等人陪同習近平考察。