台商投資區確診女在服飾業工作　從廈門到漳州曾一採陰性

▲福建漳州台商投資區。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

漳州市台商投資區昨（16）日晚間通報發現1名核酸檢測陽性人員，後經專家研判，為新冠肺炎確診病例（輕型），感染源為廈門市同安區湖里工業園穆瑪服飾有限公司確診同事。據了解，這名37歲的確診女子在廈門工作，同事核檢驗出陽性後未依規定在當地檢測，反而跑回漳州居住地採檢，成為當地本輪疫情首位確診者。

▲疫情封控下的廈門街頭。（圖／CFP）

據漳州市衛健委通報顯示，確診患者何某居住地為漳州台商投資區萬益學府，本人在廈門市同安區湖里工業園某服飾有限公司工作。該服飾有限公司14日發現2名員工核酸檢測呈陽性，何某未按照公司要求在當地採樣檢測，擅自於當天中午從廈門同安前往位於漳州台商投資區的漳州市第五醫院進行核酸檢測，檢測結果呈陰性。

何某因咽痛、低燒等症狀於隔日前往漳州市第五醫院就診，被收治發熱門診隔離病房，經核酸檢測結果呈陽性，隨後由市級專家組判定為新冠肺炎確診病例（輕型），現已轉至市定點醫院隔離診治。

對此，漳州台商投資區疫情防控指揮部於昨（16）日發出通知，要求何某居住的萬益學府花園小區進行封控管理，所有居民只進不出，非居民則謝絕進入。同時，防控指揮部也鼓勵民眾透過快遞、外賣等形式購買生活必需物資。

疫情防控人員、公共服務人員、快遞、外賣人員等因工作需要出入小區的，憑有效證件（證明）出入小區。進入人員必須測量體溫佩戴口罩，對拒不配合的進入人員進行提醒勸返，嚴重情況報警處理。