　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

台商投資區確診女在服飾業工作　從廈門到漳州曾一採陰性

▲醫護人員,福建漳州台商投資區。（圖／CFP）

▲福建漳州台商投資區。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

漳州市台商投資區昨（16）日晚間通報發現1名核酸檢測陽性人員，後經專家研判，為新冠肺炎確診病例（輕型），感染源為廈門市同安區湖里工業園穆瑪服飾有限公司確診同事。據了解，這名37歲的確診女子在廈門工作，同事核檢驗出陽性後未依規定在當地檢測，反而跑回漳州居住地採檢，成為當地本輪疫情首位確診者。

▲疫情封控下的廈門街頭。（圖／CFP）

▲疫情封控下的廈門街頭。（圖／CFP）

據漳州市衛健委通報顯示，確診患者何某居住地為漳州台商投資區萬益學府，本人在廈門市同安區湖里工業園某服飾有限公司工作。該服飾有限公司14日發現2名員工核酸檢測呈陽性，何某未按照公司要求在當地採樣檢測，擅自於當天中午從廈門同安前往位於漳州台商投資區的漳州市第五醫院進行核酸檢測，檢測結果呈陰性。

何某因咽痛、低燒等症狀於隔日前往漳州市第五醫院就診，被收治發熱門診隔離病房，經核酸檢測結果呈陽性，隨後由市級專家組判定為新冠肺炎確診病例（輕型），現已轉至市定點醫院隔離診治。

對此，漳州台商投資區疫情防控指揮部於昨（16）日發出通知，要求何某居住的萬益學府花園小區進行封控管理，所有居民只進不出，非居民則謝絕進入。同時，防控指揮部也鼓勵民眾透過快遞、外賣等形式購買生活必需物資。

疫情防控人員、公共服務人員、快遞、外賣人員等因工作需要出入小區的，憑有效證件（證明）出入小區。進入人員必須測量體溫佩戴口罩，對拒不配合的進入人員進行提醒勸返，嚴重情況報警處理。

►600元爽吃「這一鍋」

ET快訊
澎恰恰認「債主又增加」！　2.4億還款進度曝
快訊／失聯7天找到了！　越野男虛弱躺河床
快訊／外送平台首例！　foodpanda遭重罰200萬
澎恰恰密友：不用特別可憐他！　「有些人想幫忙反而害了他」
快訊／打臉連千毅2000萬協議！　澎恰恰：這件事沒談成
LIVE／澎恰恰親開記者會！　否認合作連千毅
大谷翔平遭直球狠砸！　投手及教頭驅逐出場
快訊／全台最多！台中加碼「總額超過3億」　每週抽10萬現金
李友廷突曬「結婚書約」！　現身戶政事務所
吳尊：終於等到中國疫苗！「全家做出這個選擇」2原因曝
快訊／潘懷宗自爆罹癌「化學去勢」　法院最新裁定出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

公司送「這款月餅」！　員工傻眼：堅持讓月餅也不能團圓

台商投資區確診女在服飾業工作　從廈門到漳州曾一採陰性

大陸新增本土確診62＋6　雲南出現密接者確診＋1

阿里猥褻案女員工飯局撿屍照曝光　嘔吐完手牽手回座醉趴客戶大腿

「短面猬」2000萬年前化石出土！存在時間超短暫…神秘身世曝光

漳州台商投資區爆1例確診！感染源為廈門湖里工業園同事

烏鎮戲劇節回歸！　賴聲川、黃磊齊現身宣傳　

環球影城將吸引千萬人潮　北京「副中心」通州升級國際城市

第四屆進博會倒計時50天　參展商開搶第五屆展位

25歲首富「2億迎娶女星」賠光百億家產落跑　法院懸賞9千萬追人

拒絕驗票！台鐵站長怒抓逃票慣犯　被要求補票還嗆：我臺大法律碩士

女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！

龍劭華「頭低得比別人低」主動示好新人　68年人生落幕：我不在，得靠自己了

學習關鍵！師戴半透明口罩教學 露齒讓孩能「看嘴型跟念ㄅㄆㄇ」

柴犬「雙眼失明」聽口哨聲找阿公　左右摸索飛奔撒嬌網喊：有洋蔥

現代版泰山過世！重返人間8年癌逝　曾「不知有女人、首次照鏡」爆紅

「嘿～我真的好想你」KID.吳宗憲獻唱給小鬼　帳篷「掛滿他照片」：漂亮的星星在這裡

誇張！轎車交流道口停槽化線上 他長按喇叭惹議...兩派網友吵翻

小鬼逝世1週年..坤達.Junior「好想你」　回顧《RUN新聞》溫柔喊：下次見！

違停被勸離竟「繞一圈回原點」　男不滿被開單！酸：警察好厲害

公司送「這款月餅」！　員工傻眼：堅持讓月餅也不能團圓

台商投資區確診女在服飾業工作　從廈門到漳州曾一採陰性

大陸新增本土確診62＋6　雲南出現密接者確診＋1

阿里猥褻案女員工飯局撿屍照曝光　嘔吐完手牽手回座醉趴客戶大腿

「短面猬」2000萬年前化石出土！存在時間超短暫…神秘身世曝光

漳州台商投資區爆1例確診！感染源為廈門湖里工業園同事

烏鎮戲劇節回歸！　賴聲川、黃磊齊現身宣傳　

環球影城將吸引千萬人潮　北京「副中心」通州升級國際城市

第四屆進博會倒計時50天　參展商開搶第五屆展位

25歲首富「2億迎娶女星」賠光百億家產落跑　法院懸賞9千萬追人

撿大樹枝回家進門卡住　黑柴「莫名站門口生氣」爸救牠還被罵

全球富豪他最慘！中國拚多多創辦人財富縮水7500億　股價大跌44％

中秋「海陸空8大疏運措施」一覽！4天連假國道壅塞時間出爐

澎恰恰欠「年輕一輩的藝人」200萬：他們也不好意思拒絕、開口要錢

雲端好生活／專家帶路 超前部署第四季會賺錢的股票

恐怖情侶私刑教育！自稱刑警...拿高爾夫球桿暴打毒蟲、扣毒品

台南菱洲宮普度　府城福陽閣寄普白米15336公斤贈弱勢

方瑋晨／0元付費頻道成監管漏洞！NCC能否及時防堵？

小孩剛滿月！爸收紅包裝「1男1女小人」看傻　她神解網驚：長知識

十銓全面搶攻高速運算世代　推出工控多元創新技術解決方案

超恐怖！女三寶闖紅燈下秒遭撞飛 2人「噴進水溝」送醫...驚險畫面曝

大陸熱門新聞

阿里猥褻案女員工飯局撿屍照曝光 嘔吐完手牽手回座醉趴客戶大腿

短面猬2000萬年前化石出土！神秘身世曝

25歲首富2億迎娶女星！賠光百億家產落跑

漳州台商投資區爆確診！感染源為廈門同事

國台辦：使用簡體字、聽大陸歌成台灣青年時尚

大媽景區唱歌跳舞　猴子看不下去飛身搶包

報平安？　馬雲睽違114天首現身

女嬰被村官抱進男廁　母控「遭性侵致死」

陸全運會頒獎　女子自行車隊服驚呆網友

直播大走光！　女網紅「倒立一字馬」掉出奶

陸已投放42萬噸銅鋁鋅　還將持續投放

公司送「這款月餅」！員工傻眼：月餅也不能團圓

京「副中心」升級國際城市

烏鎮戲劇節回歸

更多熱門

相關新聞

打第一劑獲「大黃卡」　要接種第二劑一度遭拒

打第一劑獲「大黃卡」　要接種第二劑一度遭拒

台中有海線民眾6月去打第一劑疫苗時，拿到A4大小的彩色影印版大黃卡，不同於一般人領取的「疫苗接種紀錄卡」不一樣；而終於等到了第二劑通知，帶著大黃卡去診所要接種，卻被拒絕，因此不知所措。

大陸新增本土確診62＋6 雲南出現密接者確診＋1

大陸新增本土確診62＋6 雲南出現密接者確診＋1

吳尊：終於等到中國疫苗！

吳尊：終於等到中國疫苗！

杜拜嗅探犬「聞出確診者」　準確率達98%

杜拜嗅探犬「聞出確診者」　準確率達98%

國民黨批3+11報告上台前一天還沒送到　蘇貞昌回擊：該給的都如期送達

國民黨批3+11報告上台前一天還沒送到　蘇貞昌回擊：該給的都如期送達

關鍵字：

新冠肺炎大陸戰疫疫苗核酸檢測病毒Delta變種病毒

讀者迴響

熱門新聞

紅毛猩猩淪性奴　天天被剃毛供村民享樂

中午截止！想打BNT「這3類人」快登記

野生正妹網紅「只穿內衣」逛超商

包皮一定要割？醫警告「這4種GG」別拖了

許怡才遭逼陪睡是真的！幕後人士曝：拍一半跑去開房

陳意涵「暴瘦凸眼」憔悴近照曝光

張艾亞母罹病過世　最後遺言藏洋蔥

「蛋黃酥界愛馬仕」衝天價！1盒飆賣5000

桃勤女染Delta　名醫揭「關鍵數據」：我氣死了

林威助忍受不住　重批呂彥青態度散漫

龍劭華「42年3壞習慣」成隱形殺手！

不滿教室裝監視器！國小女師「辭職後輕生」

不滿班上被裝監視器吞藥輕生　女老師最後留言曝

姊姊和老公搞上　暴怒妹衝進面試會場狂扁

澎恰恰急否認「沒同意和連千毅合作」！反遭債主加速逼債

更多

最夯影音

更多
拒絕驗票！台鐵站長怒抓逃票慣犯　被要求補票還嗆：我臺大法律碩士

拒絕驗票！台鐵站長怒抓逃票慣犯　被要求補票還嗆：我臺大法律碩士
女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！

女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！

龍劭華「頭低得比別人低」主動示好新人　68年人生落幕：我不在，得靠自己了

龍劭華「頭低得比別人低」主動示好新人　68年人生落幕：我不在，得靠自己了

學習關鍵！師戴半透明口罩教學 露齒讓孩能「看嘴型跟念ㄅㄆㄇ」

學習關鍵！師戴半透明口罩教學 露齒讓孩能「看嘴型跟念ㄅㄆㄇ」

柴犬「雙眼失明」聽口哨聲找阿公　左右摸索飛奔撒嬌網喊：有洋蔥

柴犬「雙眼失明」聽口哨聲找阿公　左右摸索飛奔撒嬌網喊：有洋蔥

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面