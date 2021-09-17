快訊／北市明預約莫德納第二劑　75歲以上長者、65歲以上原住民

▲圖為新光醫院先前替台北市長者接種疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

政府自購的108萬劑莫德納疫苗預計今天抵台，指揮中心昨宣布將一併釋出庫存的30萬劑莫德納疫苗，供長者接種第二劑。為了讓北市長者能快速接種到第二劑疫苗，北市府將在18日上午9點重啟疫苗預約接種系統，提供設籍於台北市的75歲以上長者、65歲以上原住民朋友預約，並儘速安排接種。

蔡炳坤表示，中央給的疫苗是4萬劑，如果把非設籍在台北市的長者也納入，數量會不夠。因此，北市會先針對設籍在台北市75歲以上的長者以及65歲以上的原住民朋友，在7月9日前已經接種第一劑莫德納疫苗，可以在9月18日、19日可以到台北市的預約平台進行預約。

蔡炳坤表示，設籍台北市的長者約有3萬7千多人、沒設籍者約1萬人左右，核算中央發給的疫苗後，數量上還不夠充裕，因此先以設籍者做預約，等到預約後看數量，會再開放電話通知等方式的預約。

對於預約細節，北市府方面表示，預約時間為18日及19日兩天的上午9時到下午5時，資格為設籍於台北市的75歲以上長者，與65歲以上原住民朋友，並且已於7月9日前施打過第一劑莫德納疫苗者。

▼台北市副市長蔡炳坤。（資料照／北市府提供）