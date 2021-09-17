她停經20年打AZ「秒見紅」！3萬女性接種疫苗月經大亂　英國急澄清

▲英國有3萬名女性在接種疫苗後出現亂經，此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫FreePik）

記者葉睿涵／綜合報導

英國有近3.5萬名女性在接種新冠疫苗後，出現月經紊亂的現象，不過英國藥品和醫療產品監管署（MHRA）並不承認相關症狀屬於疫苗不良反應。《英國醫學雜誌》（BMJ）16日刊出最新社論指出，雖然相關現象只是暫時性的，但政府仍應徹底調查此問題，以消除民眾對疫苗可能損害女性生育能力的疑慮。

綜合外媒報導，英國57歲的社會工作者高茲渥斯（Jacqueline Goldsworthy）已停經20年，但在她接種了首劑的AZ新冠疫苗後，生理期卻再次前來報到，而且她的所有健康檢查結果都呈陰性，因此她認為這一定和疫苗有關。

高茲渥斯並不是唯一的特例，英國有近3.5萬名女性在接種新冠疫苗後月經失調，她們有的經期變得更長，也有的「大姨媽」遲到或是提早到來，但MHRA表示，其檢測數據表明，女性經期失調與新冠疫苗無關，因為接種疫苗後出現月經失調的案例，低於平時亂經的數量，而且這些症狀大多只是暫時性的。

▲英國目前施打的疫苗有莫德納、輝瑞和AZ，但3種疫苗都有接種者經期失調的案例。（圖／路透）

儘管愛丁堡大學的婦產科高級臨床研究員也梅賓（Jackie Maybin）與倫敦帝國學院的生殖免疫學教授馬萊（Victoria Male）都證實，新冠疫苗對女性的生育能力沒有影響，但馬萊在9月16日發布於《英國醫學雜誌》的社論中堅持，政府仍需進行更多的研究來調查疫苗與女性經期紊亂等變化之間的可能聯繫，否則可能會加劇人們對疫苗副作用的擔憂。

目前在英國被批准使用的新冠疫苗共有輝瑞、莫德納和AZ疫苗3種，所有疫苗都出現接種者產生月經紊亂的症狀，因此馬萊認為，這可能是免疫系統產生反應的結果，而不是特定的疫苗成分導致的，因為女性在接種HPV和B型肝炎的疫苗後，也有類似的短期月經失調現象。

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