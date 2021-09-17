幼兒園群聚維持33案！再增5人定序感染Delta

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

新北幼兒園群聚確認感染Delta病毒且擴及板橋某社區，曾至社區的北市裝修工人夫妻基因定序為Delta，需進一步比對是否與幼稚園案同一序列。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（17）日公布最新結果，新增5人定序出Delta，包含2名幼兒園學童，另有同住家人爺爺、外婆，父親。

新北幼兒園群聚相關個案已經有33人，當中28人基因定序確認感染Delta，醫療應變組副組長羅一鈞日前表示，整起幼兒園序列和過去境外移入或者屏東本土群聚、桃園機師相關群聚都不相同，這是國內全新的Delta序列，跟過去都不太一樣。

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▲▼幼兒園關聯圖及採檢狀況。（圖／指揮中心提供）

指揮中心今日公布國內新增8例確定病例，分別為2例本土及6例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增2例本土病例中，案16226為70多歲女性，9月15日因其他原因就醫採檢，於今日確診；目前匡列接觸者1人，列居家隔離，餘匡列中。案16227為20多歲女性，9月15日因陪病需求採檢，於今日確診；目前匡列接觸者8人，列居家隔離，餘匡列中。衛生單位將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。

指揮中心表示，今日新增６例境外移入個案，為3例男性、3例女性，年齡介於20多歲至60多歲，分別自美國(案16228、案16230)、印尼(案16229、案16233)、立陶宛(案16231)、馬來西亞(案16232)入境，入境日介於9月3日至9月15日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。