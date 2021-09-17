　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

拒盤查猛踩油門「員警遭拖行」　慣竊撞上5機車險衝入幼兒園

記者陳豐德／新北報導

新北市一名慣竊吳姓男子未到案報地檢署發查拘提，16日下午開車到淡水區沙崙路提，被警方盯上盤查，他卻謊稱已經經到檢方報到，並心虛猛踩油門企圖逃逸，員警被拖行3公尺後機警竄入車內，吳男的車輛失控撞向路旁5部機車後才停下，隨後被警方壓制，訊後依照妨害公務及竊盜拘提將吳男送辦。

▲▼淡水員警盤查慣竊遭拖行。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲吳姓男子撞倒5輛機車後被警方拉下車壓制。（圖／記者陳豐德翻攝）

據了解，42歲的吳姓男子日前就因為犯下竊盜案，收到通知後遲未到案，被士林地檢署發查，要讓警方將他拘提到案，水碓所警員游謨煥在他住處附近沙崙路發現他開車外出，示意要他停車。

吳男起先假意配合，還謊稱自己已經到地檢署報到，警方為求慎重請他到警局調查，員警打開駕駛座車門要熄火之際，吳男加速踩下油門逃逸，員警當場被拖行，車輛衝過雙黃線險些撞進一間幼稚園，直到撞倒門口5輛機車才停下，員警回過神來趕緊將吳男拖出車外，痛斥他「不要命了」，吳男則辯稱是自己一時不小心，也不想弄成這樣。

趕到的支援警力開至吳男車輛後方讓他無法逃脫，隨即合力將吳男壓制上銬，所幸當時並沒有車輛經過，也未造成人員受傷，警方訊後依照妨害公務、竊到拘提將他送辦，並會協助機車車主提出求償。

案發現場／女童呼救仍遭性侵殺害！鄰居冷漠成幫兇　管區：一輩子悔恨

案發現場／恐怖民宿執行「人類圈養宰殺」計畫　甜美蛇蠍女成釣餌

案發現場／灌毒拔甲虐殺2歲童卻逃死！姑姑泣：想幫10年前無助的自己

▼淡水員警盤查慣竊遭拖行。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼淡水員警盤查慣竊遭拖行。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼淡水員警盤查慣竊遭拖行。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼淡水員警盤查慣竊遭拖行。（圖／記者陳豐德翻攝）

►破盤5折！innisfree綠茶籽精華液必囤

ET快訊
這是修煉！　監督要求中田翔「不准出棒」被三振
快訊／龍劭華靈堂開放　蔡英文低調前往弔唁
這鄉鎮也跟進發1000元現金！　1.2萬人受惠
「私密處看9年」婦科醫竟是生父　女崩潰驗DNA：還有9名兄弟
快訊／又有鄉鎮發錢！　每人普發1000元
連千毅開嗆澎恰恰「你是一個沒生產力的人」：我知名度不比你差
澎恰恰借錢「匯款汪建民」帳戶　背後原因曝光
北市明預約莫德納第二劑　2對象安排接種

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

2死3傷車禍疑競速　台15+61+66秋節防飆強力取締

拒盤查猛踩油門「員警遭拖行」　慣竊撞上5機車險衝入幼兒園

卡神網軍案將宣判　楊蕙如：成立「義勇軍」是為了保衛國家

市代會主席任內涉貪　屏東市長林恊松一審遭判7年

妻被好友兒子搶走！他8年後突然想到　拿木棍怒打友人頭…下場出爐

桃園2死車禍原因曝！34歲男凌晨競速惹禍　猛撞路旁4車、5行人

高市消防局增1.9億預算創新高　 陳其邁力挺「汰換超齡消防車」

恐怖情侶私刑教育！自稱刑警...拿高爾夫球桿暴打毒蟲、扣毒品

快訊／失聯第7天找到了！越野男虛弱躺河床　搜救員渡溪救援

鐵鎚猛捶40下打爛閨蜜臉丟海邊放任斷氣　女為錢反目判無期徒刑

拒絕驗票！台鐵站長怒抓逃票慣犯　被要求補票還嗆：我臺大法律碩士

女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！

龍劭華「頭低得比別人低」主動示好新人　68年人生落幕：我不在，得靠自己了

學習關鍵！師戴半透明口罩教學 露齒讓孩能「看嘴型跟念ㄅㄆㄇ」

柴犬「雙眼失明」聽口哨聲找阿公　左右摸索飛奔撒嬌網喊：有洋蔥

現代版泰山過世！重返人間8年癌逝　曾「不知有女人、首次照鏡」爆紅

「嘿～我真的好想你」KID.吳宗憲獻唱給小鬼　帳篷「掛滿他照片」：漂亮的星星在這裡

誇張！轎車交流道口停槽化線上 他長按喇叭惹議...兩派網友吵翻

小鬼逝世1週年..坤達.Junior「好想你」　回顧《RUN新聞》溫柔喊：下次見！

違停被勸離竟「繞一圈回原點」　男不滿被開單！酸：警察好厲害

2死3傷車禍疑競速　台15+61+66秋節防飆強力取締

拒盤查猛踩油門「員警遭拖行」　慣竊撞上5機車險衝入幼兒園

卡神網軍案將宣判　楊蕙如：成立「義勇軍」是為了保衛國家

市代會主席任內涉貪　屏東市長林恊松一審遭判7年

妻被好友兒子搶走！他8年後突然想到　拿木棍怒打友人頭…下場出爐

桃園2死車禍原因曝！34歲男凌晨競速惹禍　猛撞路旁4車、5行人

高市消防局增1.9億預算創新高　 陳其邁力挺「汰換超齡消防車」

恐怖情侶私刑教育！自稱刑警...拿高爾夫球桿暴打毒蟲、扣毒品

快訊／失聯第7天找到了！越野男虛弱躺河床　搜救員渡溪救援

鐵鎚猛捶40下打爛閨蜜臉丟海邊放任斷氣　女為錢反目判無期徒刑

10萬紓困「辦房貸GG？」下場曝光　內行曝4關鍵：銀行真的不愛

2死3傷車禍疑競速　台15+61+66秋節防飆強力取締

搶先iPhone 13！　谷歌「Pixel 6實機」在實體商店亮相

第2劑莫德納來了　侯友宜：新北分配到4.5萬劑將接受長者預約

蔡錫勳／自民黨總裁選舉中的「台日21年新體制」

買6000送6000優惠延長到10／11　晶華再加碼可用在烤鴨三吃

莫德納混打高端？　名醫搖頭：除非火燒屁股，或XX壞掉

蔡英文總統低調赴龍劭華靈堂弔唁「上車前鞠躬致意」

青少年下周開打BNT　家長可請防疫照顧假、雇主不得拒絕

神州12返地球降東風著陸場　改採升力式技術破太氣層「黑障」

社會熱門新聞

不滿教室裝監視器！國小女師「辭職後輕生」

不滿班上被裝監視器吞藥輕生　女老師最後留言曝

111刀弒父！母心碎求判死　逆子獄中自縊亡

國三生找高三生刺鬼頭　媽見手臂氣炸

酒後睡學姐家　男大生忍不住硬上！逞慾下場曝

超會算！南投女稅務員4年請假700天

快訊／失聯第7天找到了！越野男虛弱躺河床待援

快訊／桃園轎車暗夜衝撞路人　2死3傷

夫妻確診隱匿足跡拒繳60萬！存款汽車全查扣

潘懷宗「化學去勢」悲情牌失效　再限境8個月

即／新北市議員周雅玲涉詐百萬助理費　遭聲押禁見

辦妻喪事不滿準媳婦遲到　他怒甩巴掌

桃園觀音凌晨車禍！駕駛衝撞路人釀2死2傷

前老闆約送中秋禮　「妳A走千萬」

更多熱門

相關新聞

保險業務下班變身竊賊　8個月犯案逾30件

保險業務下班變身竊賊　8個月犯案逾30件

北市刑大清查發現，北市從2021年1月開始，陸續有大型連鎖健身房的會員財物遭竊，循線追查1名男子涉嫌重大，隨即在8月初前往新北市汐止區逮人，目前清查共計男子犯案超過30件，被害民眾約35人，請被害人勇於出面指認。

站公園旁無端被盤查 　脫口「X」被送辦

站公園旁無端被盤查 　脫口「X」被送辦

男子偷騎他人機車又返還涉竊盜

男子偷騎他人機車又返還涉竊盜

夜市臭豆腐夫妻檔是鴛鴦盜！從宜蘭偷回台中

夜市臭豆腐夫妻檔是鴛鴦盜！從宜蘭偷回台中

欠30萬車貸還不起　偷500公斤香蕉變現

欠30萬車貸還不起　偷500公斤香蕉變現

關鍵字：

拖行盤查淡水竊盜拘提

讀者迴響

熱門新聞

紅毛猩猩淪性奴　天天被剃毛供村民享樂

中午截止！想打BNT「這3類人」快登記

野生正妹網紅「只穿內衣」逛超商

包皮一定要割？醫警告「這4種GG」別拖了

許怡才遭逼陪睡是真的！幕後人士曝：拍一半跑去開房

陳意涵「暴瘦凸眼」憔悴近照曝光

張艾亞母罹病過世　最後遺言藏洋蔥

「蛋黃酥界愛馬仕」衝天價！1盒飆賣5000

桃勤女染Delta　名醫揭「關鍵數據」：我氣死了

林威助忍受不住　重批呂彥青態度散漫

龍劭華「42年3壞習慣」成隱形殺手！

連千毅開嗆澎恰恰：我知名度不比你差

不滿教室裝監視器！國小女師「辭職後輕生」

不滿班上被裝監視器吞藥輕生　女老師最後留言曝

姊姊和老公搞上　暴怒妹衝進面試會場狂扁

更多

最夯影音

更多
拒絕驗票！台鐵站長怒抓逃票慣犯　被要求補票還嗆：我臺大法律碩士

拒絕驗票！台鐵站長怒抓逃票慣犯　被要求補票還嗆：我臺大法律碩士
女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！

女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！

龍劭華「頭低得比別人低」主動示好新人　68年人生落幕：我不在，得靠自己了

龍劭華「頭低得比別人低」主動示好新人　68年人生落幕：我不在，得靠自己了

學習關鍵！師戴半透明口罩教學 露齒讓孩能「看嘴型跟念ㄅㄆㄇ」

學習關鍵！師戴半透明口罩教學 露齒讓孩能「看嘴型跟念ㄅㄆㄇ」

柴犬「雙眼失明」聽口哨聲找阿公　左右摸索飛奔撒嬌網喊：有洋蔥

柴犬「雙眼失明」聽口哨聲找阿公　左右摸索飛奔撒嬌網喊：有洋蔥

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面