拒盤查猛踩油門「員警遭拖行」　慣竊撞上5機車險衝入幼兒園

記者陳豐德／新北報導

新北市一名慣竊吳姓男子未到案報地檢署發查拘提，16日下午開車到淡水區沙崙路提，被警方盯上盤查，他卻謊稱已經經到檢方報到，並心虛猛踩油門企圖逃逸，員警被拖行3公尺後機警竄入車內，吳男的車輛失控撞向路旁5部機車後才停下，隨後被警方壓制，訊後依照妨害公務及竊盜拘提將吳男送辦。

▲吳姓男子撞倒5輛機車後被警方拉下車壓制。（圖／記者陳豐德翻攝）



據了解，42歲的吳姓男子日前就因為犯下竊盜案，收到通知後遲未到案，被士林地檢署發查，要讓警方將他拘提到案，水碓所警員游謨煥在他住處附近沙崙路發現他開車外出，示意要他停車。

吳男起先假意配合，還謊稱自己已經到地檢署報到，警方為求慎重請他到警局調查，員警打開駕駛座車門要熄火之際，吳男加速踩下油門逃逸，員警當場被拖行，車輛衝過雙黃線險些撞進一間幼稚園，直到撞倒門口5輛機車才停下，員警回過神來趕緊將吳男拖出車外，痛斥他「不要命了」，吳男則辯稱是自己一時不小心，也不想弄成這樣。

趕到的支援警力開至吳男車輛後方讓他無法逃脫，隨即合力將吳男壓制上銬，所幸當時並沒有車輛經過，也未造成人員受傷，警方訊後依照妨害公務、竊到拘提將他送辦，並會協助機車車主提出求償。

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▼淡水員警盤查慣竊遭拖行。（圖／記者陳豐德翻攝）

