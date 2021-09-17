保險業務「下班兼差」溜健身房偷包包　8個月犯案逾30件

▲保險業務員偷潛健身房撬置物櫃，8個月至少犯案30件。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市刑大清查發現，北市從2021年1月開始，陸續有大型連鎖健身房的會員財物遭竊，循線追查1名男子涉嫌重大，隨即在8月初前往新北市汐止區逮人，目前清查共計男子犯案超過30件，被害民眾約35人，請被害人勇於出面指認。

警方調查，40歲的賴姓男子平時從事壽險業務工作，北市刑大接獲報案，賴男在3月份偷潛入大型連鎖健身房民生店，並且伺機撬開更衣室內的置物櫃，偷走40歲陳姓男子等3人的隨身皮夾以及現金。

警方獲報後展開調查，發現賴男躲藏在新北市汐止區1處租屋處，隨即在8月10日上午10時許前往逮人，並在現場起出皮夾、包包等贓物，另外還查獲一批破壞工具等證物，訊後也依照竊盜罪嫌將賴男移送法辦。

▲賴姓保險業務員趁健身房人員不注意，潛入更衣室撬開健身房偷走包包、皮夾。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，賴男到案後供稱，平時有正常工作，但可能有偷東西的癖好，所以趁健身房工作人員不備，趁隙潛入更衣室撬開置物櫃門鎖，並偷走裡面財物。警方清查，賴嫌從1月開始犯案，發現至少有3多起竊盜案與賴有關。

據悉，賴嫌否認有偷現金，而且撬開置物櫃後只偷保存好的精品皮夾、包包，但警方不予以採信；此外，警方呼籲，疫情趨緩各類活動陸續解封，民眾應提高警覺，並妥善保管自身財物，避免成為竊嫌覬覦的目標。

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