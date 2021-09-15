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有借有還不犯法？　男子偷騎他人機車又返還吃上竊盜官司！

▲56歲陳姓男子見他人機車鑰匙未拔，涉嫌將機車騎走代步，陳男事後雖又將機車騎回原處歸還，但仍涉及竊盜罪嫌被警方函送法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲56歲陳姓男子見他人機車鑰匙未拔，涉嫌將機車騎走代步，陳男事後雖又將機車騎回原處歸還，但仍涉及竊盜罪嫌被警方函送法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

56歲陳姓男子見他人機車鑰匙未拔，竟將機車騎走代步，車主發現機車不見了，向台南市警麻豆分局報案，警方偵辦時發現陳男事後又將機車騎回原處歸還後徒步離開，警方循線將陳男查獲，因陳男行為涉及竊盜罪嫌，且是公訴罪，全案偵訊後仍依竊盜罪嫌函送法辦。

▲56歲陳姓男子見他人機車鑰匙未拔，涉嫌將機車騎走代步，陳男事後雖又將機車騎回原處歸還，但仍涉及竊盜罪嫌被警方函送法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警麻豆分局茅港派出所於9月11日深夜10時許，接獲59歲高姓民眾至所內報案，稱其停放於慶福宮之摩托車，因鑰匙忘記拔取而遭竊，警方獲報後立即請線上警力進行攔截圍捕，並前往現場調閱監視器，發現被害人之摩托車於11日晚上9時29分許，遭1名徒步前來的男子騎走，隨後便不知去向。12日，麻豆分局員警前往現場勘查時，發現摩托車已被放置回原地，再次調閱監視器後發現，嫌疑人於12日早上6時30分許將機車騎回原地後徒步離去。

▲56歲陳姓男子見他人機車鑰匙未拔，涉嫌將機車騎走代步，陳男事後雖又將機車騎回原處歸還，但仍涉及竊盜罪嫌被警方函送法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲56歲陳姓男子見他人機車鑰匙未拔，涉嫌將機車騎走代步，陳男事後雖又將機車騎回原處歸還，但仍涉及竊盜罪嫌被警方函送法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

麻豆分局員警依監視器畫面中竊嫌身影，一一查訪附近店家，詢問後得知嫌疑人應為56歲陳姓男子，並於9月14日通知他到案說明製作筆錄，而尋獲之摩托車比對後已通知失主發還。警方指出，本案陳嫌將車輛騎走後，雖於隔日放回原地，但其行為仍涉及偷竊行為，全案偵訊後仍依竊盜罪嫌函送台南地檢署進行偵辦。

▲56歲陳姓男子見他人機車鑰匙未拔，涉嫌將機車騎走代步，陳男事後雖又將機車騎回原處歸還，但仍涉及竊盜罪嫌被警方函送法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲56歲陳姓男子見他人機車鑰匙未拔，涉嫌將機車騎走代步，陳男事後雖又將機車騎回原處歸還，但仍涉及竊盜罪嫌被警方函送法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

麻豆分局長許敏能表示，拿走他人物品後，雖未據為己有，但該行為仍可能觸犯刑法竊盜罪，警方查獲後仍會依規定製作筆錄，並依竊盜罪之罪嫌函送台南地檢署偵辦，民眾千萬不要以身試法，僅為貪圖一時方便而誤觸法網；另外，也呼籲民眾離開自己愛車時，應養成隨手拔取鑰匙的習慣，多一個小動作，便能保護自己愛車免於遭竊的危險，而如有類此遭遇，也請盡速向警察機關報案，以利後續查處及偵辦。

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