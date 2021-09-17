半澤直樹私刑版！小弟被打吐5萬　大哥拿回30萬逼拍「不追究片」

▲以王嫌為首的黑幫，強押被害人到民宅內毆打，再逼迫簽本票、汽車讓渡書。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

日劇《半澤直樹》名言「加倍奉還」，在現實生活中印證。一名王姓犯嫌擁槍橫行於高雄，與旗下5人組成黑幫暴力討債集團，討債手段凶狠，不僅動用私刑，還強迫被害人簽本票和汽車讓渡書才肯放人。

▲被害林姓男子(中)與女友(左)拿30萬元現金及和解書，站在張姓嫌犯(右)身旁，還拍下影片。（圖／記者洪靖宜翻攝）

鹽埕分局接獲民眾報案，這個月初遭到以王姓犯嫌為首的暴力集團，以假藉處理債務糾紛為由，先將人強押到民宅動用私刑，以徒手、T型板手和手指虎毆打成傷，如果還不出錢，就會強逼簽立本票，或是強佔汽車要求簽讓渡書才肯放人，還拍下私刑過程的影片。

▲ 警方查扣不法侵佔2部自小客車。（圖／記者洪靖宜翻攝）

據了解，王姓男子的手下張姓男子，因遭友人林姓男子指控搜刮拿走現金及平板等，林男撂人去找張男談判，張男賠償5萬元還被打。後來王男為了幫討回公道，將林男與女友強押上車，林男被迫拿30萬元與和解書站在女友身旁，拍下「不追究影片」，才被放走。

警方組成專案小組後，於15日將王姓主嫌及旗下暴力組合成員共5男1女逮捕歸案，隨案查扣不法侵佔2部自小客車、1把改造槍枝、4顆子彈、還有強逼被害人簽立的本票共13張，面額合計約80萬元，與汽車讓渡書等贓證物。

▲6人被逮後移送法辦。（圖／記者洪靖宜翻攝）

警方表示，37歲的王姓主嫌過去涉及槍砲、恐嚇、毒品案件，一年多前才剛出獄，近期版圖主要在大寮地區，最近時常這一帶糾眾鬧事，沒有幫派組合名稱，旗下成員有張男、劉男、王男、陳男及曾女，年紀約落在30至40歲，全部嫌犯以強盜、恐嚇取財、妨害自由、傷害送辦，另外，張男跟劉男2人則加一條槍砲彈藥刀械管制條例。

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