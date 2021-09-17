　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

恐怖情侶私刑教育！自稱刑警...拿高爾夫球桿暴打毒蟲、扣毒品

▲警察。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲高雄一對情侶在廟宇旁發現有人疑似吸毒，竟假扮成刑警要他交出毒品。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者洪靖宜／高雄報導

余姓男子和徐姓女子今年5月深夜經過土地公廟，發現何姓男子疑似在廟前吸毒，他們倆先拿高爾夫球棒痛打何男，等何男不敢亂動時，自稱是刑警要何交出毒品，警方獲報趕到現場，檢警調閱監視器畫面確認兩人行凶過程，依僭行公務員職權罪、傷害等罪起訴。

起訴書指出，余姓男子與徐姓女子今年5月開車行經高雄大寮區一間土地公廟時，看到一名何姓男子在施用毒品，因此尾隨在他後，當何男開到一處死路時，兩人下車拿起高爾夫球桿就是一陣狂打，余男還自稱是刑事警察，以何男吸毒名義不准他離開，還要查扣毒品，徐女則協助扣下香菸盒。

何男想趁兩人不注意開溜，沒想到溜不成被逮到，余男還上車猛毆他，搶走鑰匙不准他離開，一陣衝突後導致何男頭部前額及右手挫傷，趕緊向「真警察」求救。

事後余男坦承冒充警察，但他辦稱：「沒有妨礙他自由及毀損車內物品」，徐女也否認有打他，但根據監視器畫面等證物，且雙方在現場，余男多次要求何男「那裡坐」，還說「拿我的刑事牌來」，顯示他拿出假刑警身分，導致何男不敢隨便離開，且雙方素不相識，無端尾隨和攻擊他人，還假扮公務員，檢方偵結後依僭行公務員職權罪、強制罪、傷害罪等罪起訴。

時間對我們來說完全沒用！

►破盤5折！innisfree綠茶籽精華液必囤

ET快訊
快訊／龍劭華靈堂開放　蔡英文低調前往弔唁
這鄉鎮也跟進發1000元現金！　1.2萬人受惠
「私密處看9年」婦科醫竟是生父　女崩潰驗DNA：還有9名兄弟
快訊／又有鄉鎮發錢！　每人普發1000元
連千毅開嗆澎恰恰「你是一個沒生產力的人」：我知名度不比你差
澎恰恰借錢「匯款汪建民」帳戶　背後原因曝光
北市明預約莫德納第二劑　2對象安排接種

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

2死3傷車禍疑競速　台15+61+66秋節防飆強力取締

拒盤查猛踩油門「員警遭拖行」　慣竊撞上5機車險衝入幼兒園

卡神網軍案將宣判　楊蕙如：成立「義勇軍」是為了保衛國家

市代會主席任內涉貪　屏東市長林恊松一審遭判7年

妻被好友兒子搶走！他8年後突然想到　拿木棍怒打友人頭…下場出爐

桃園2死車禍原因曝！34歲男凌晨競速惹禍　猛撞路旁4車、5行人

高市消防局增1.9億預算創新高　 陳其邁力挺「汰換超齡消防車」

恐怖情侶私刑教育！自稱刑警...拿高爾夫球桿暴打毒蟲、扣毒品

快訊／失聯第7天找到了！越野男虛弱躺河床　搜救員渡溪救援

鐵鎚猛捶40下打爛閨蜜臉丟海邊放任斷氣　女為錢反目判無期徒刑

拒絕驗票！台鐵站長怒抓逃票慣犯　被要求補票還嗆：我臺大法律碩士

女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！

龍劭華「頭低得比別人低」主動示好新人　68年人生落幕：我不在，得靠自己了

學習關鍵！師戴半透明口罩教學 露齒讓孩能「看嘴型跟念ㄅㄆㄇ」

柴犬「雙眼失明」聽口哨聲找阿公　左右摸索飛奔撒嬌網喊：有洋蔥

現代版泰山過世！重返人間8年癌逝　曾「不知有女人、首次照鏡」爆紅

「嘿～我真的好想你」KID.吳宗憲獻唱給小鬼　帳篷「掛滿他照片」：漂亮的星星在這裡

誇張！轎車交流道口停槽化線上 他長按喇叭惹議...兩派網友吵翻

小鬼逝世1週年..坤達.Junior「好想你」　回顧《RUN新聞》溫柔喊：下次見！

違停被勸離竟「繞一圈回原點」　男不滿被開單！酸：警察好厲害

2死3傷車禍疑競速　台15+61+66秋節防飆強力取締

拒盤查猛踩油門「員警遭拖行」　慣竊撞上5機車險衝入幼兒園

卡神網軍案將宣判　楊蕙如：成立「義勇軍」是為了保衛國家

市代會主席任內涉貪　屏東市長林恊松一審遭判7年

妻被好友兒子搶走！他8年後突然想到　拿木棍怒打友人頭…下場出爐

桃園2死車禍原因曝！34歲男凌晨競速惹禍　猛撞路旁4車、5行人

高市消防局增1.9億預算創新高　 陳其邁力挺「汰換超齡消防車」

恐怖情侶私刑教育！自稱刑警...拿高爾夫球桿暴打毒蟲、扣毒品

快訊／失聯第7天找到了！越野男虛弱躺河床　搜救員渡溪救援

鐵鎚猛捶40下打爛閨蜜臉丟海邊放任斷氣　女為錢反目判無期徒刑

10萬紓困「辦房貸GG？」下場曝光　內行曝4關鍵：銀行真的不愛

2死3傷車禍疑競速　台15+61+66秋節防飆強力取締

搶先iPhone 13！　谷歌「Pixel 6實機」在實體商店亮相

第2劑莫德納來了　侯友宜：新北分配到4.5萬劑將接受長者預約

蔡錫勳／自民黨總裁選舉中的「台日21年新體制」

買6000送6000優惠延長到10／11　晶華再加碼可用在烤鴨三吃

莫德納混打高端？　名醫搖頭：除非火燒屁股，或XX壞掉

蔡英文總統低調赴龍劭華靈堂弔唁「上車前鞠躬致意」

青少年下周開打BNT　家長可請防疫照顧假、雇主不得拒絕

神州12返地球降東風著陸場　改採升力式技術破太氣層「黑障」

社會熱門新聞

不滿教室裝監視器！國小女師「辭職後輕生」

不滿班上被裝監視器吞藥輕生　女老師最後留言曝

111刀弒父！母心碎求判死　逆子獄中自縊亡

酒後睡學姐家　男大生忍不住硬上！逞慾下場曝

國三生找高三生刺鬼頭　媽見手臂氣炸

超會算！南投女稅務員4年請假700天

快訊／失聯第7天找到了！越野男虛弱躺河床待援

快訊／桃園轎車暗夜衝撞路人　2死3傷

夫妻確診隱匿足跡拒繳60萬！存款汽車全查扣

潘懷宗「化學去勢」悲情牌失效　再限境8個月

即／新北市議員周雅玲涉詐百萬助理費　遭聲押禁見

辦妻喪事不滿準媳婦遲到　他怒甩巴掌

桃園觀音凌晨車禍！駕駛衝撞路人釀2死2傷

前老闆約送中秋禮　「妳A走千萬」

更多熱門

相關新聞

包租公上網學做「相思湯」　臭到鄰居起疑

包租公上網學做「相思湯」　臭到鄰居起疑

一名韓姓男子從各管道購入器材和原料，自行提煉俗稱「死藤水」、「相思湯」的二甲基色胺毒品，想體驗「通靈」的感覺，但由於煉毒過程飄出濃濃臭味，引起鄰居懷疑，警方接獲情資，日前持搜索票將韓嫌逮捕到案。

新化警揪出毒蟲起獲毒品

新化警揪出毒蟲起獲毒品

他深情看著亡妻的雪納瑞　解鎖「紙蓮花」秘密

他深情看著亡妻的雪納瑞　解鎖「紙蓮花」秘密

製毒手法翻新　台大化學博士南下屏東面授機宜

製毒手法翻新　台大化學博士南下屏東面授機宜

他深夜送月餅被攔查變「母雞抖」　盒裡加料漏餡

他深夜送月餅被攔查變「母雞抖」　盒裡加料漏餡

關鍵字：

假刑警毒品

讀者迴響

熱門新聞

紅毛猩猩淪性奴　天天被剃毛供村民享樂

中午截止！想打BNT「這3類人」快登記

野生正妹網紅「只穿內衣」逛超商

包皮一定要割？醫警告「這4種GG」別拖了

許怡才遭逼陪睡是真的！幕後人士曝：拍一半跑去開房

陳意涵「暴瘦凸眼」憔悴近照曝光

張艾亞母罹病過世　最後遺言藏洋蔥

「蛋黃酥界愛馬仕」衝天價！1盒飆賣5000

桃勤女染Delta　名醫揭「關鍵數據」：我氣死了

林威助忍受不住　重批呂彥青態度散漫

龍劭華「42年3壞習慣」成隱形殺手！

不滿教室裝監視器！國小女師「辭職後輕生」

不滿班上被裝監視器吞藥輕生　女老師最後留言曝

姊姊和老公搞上　暴怒妹衝進面試會場狂扁

澎恰恰急否認「沒同意和連千毅合作」！反遭債主加速逼債

更多

最夯影音

更多
拒絕驗票！台鐵站長怒抓逃票慣犯　被要求補票還嗆：我臺大法律碩士

拒絕驗票！台鐵站長怒抓逃票慣犯　被要求補票還嗆：我臺大法律碩士
女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！

女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！

龍劭華「頭低得比別人低」主動示好新人　68年人生落幕：我不在，得靠自己了

龍劭華「頭低得比別人低」主動示好新人　68年人生落幕：我不在，得靠自己了

學習關鍵！師戴半透明口罩教學 露齒讓孩能「看嘴型跟念ㄅㄆㄇ」

學習關鍵！師戴半透明口罩教學 露齒讓孩能「看嘴型跟念ㄅㄆㄇ」

柴犬「雙眼失明」聽口哨聲找阿公　左右摸索飛奔撒嬌網喊：有洋蔥

柴犬「雙眼失明」聽口哨聲找阿公　左右摸索飛奔撒嬌網喊：有洋蔥

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面