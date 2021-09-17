恐怖情侶私刑教育！自稱刑警...拿高爾夫球桿暴打毒蟲、扣毒品



▲高雄一對情侶在廟宇旁發現有人疑似吸毒，竟假扮成刑警要他交出毒品。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者洪靖宜／高雄報導

余姓男子和徐姓女子今年5月深夜經過土地公廟，發現何姓男子疑似在廟前吸毒，他們倆先拿高爾夫球棒痛打何男，等何男不敢亂動時，自稱是刑警要何交出毒品，警方獲報趕到現場，檢警調閱監視器畫面確認兩人行凶過程，依僭行公務員職權罪、傷害等罪起訴。

起訴書指出，余姓男子與徐姓女子今年5月開車行經高雄大寮區一間土地公廟時，看到一名何姓男子在施用毒品，因此尾隨在他後，當何男開到一處死路時，兩人下車拿起高爾夫球桿就是一陣狂打，余男還自稱是刑事警察，以何男吸毒名義不准他離開，還要查扣毒品，徐女則協助扣下香菸盒。

何男想趁兩人不注意開溜，沒想到溜不成被逮到，余男還上車猛毆他，搶走鑰匙不准他離開，一陣衝突後導致何男頭部前額及右手挫傷，趕緊向「真警察」求救。

事後余男坦承冒充警察，但他辦稱：「沒有妨礙他自由及毀損車內物品」，徐女也否認有打他，但根據監視器畫面等證物，且雙方在現場，余男多次要求何男「那裡坐」，還說「拿我的刑事牌來」，顯示他拿出假刑警身分，導致何男不敢隨便離開，且雙方素不相識，無端尾隨和攻擊他人，還假扮公務員，檢方偵結後依僭行公務員職權罪、強制罪、傷害罪等罪起訴。

時間對我們來說完全沒用！