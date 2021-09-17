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寶可夢玩家注意！台灣專屬「高雄全島糖王爭霸」21日開戰

▲Pokémon GO「高雄全島糖王爭霸戰」。（圖／高雄市觀光局提供）

▲Pokémon GO「高雄全島糖王爭霸戰」21日開跑。（圖／高雄市觀光局提供）

記者許宥孺／高雄報導

Pokémon GO「高雄全島糖王爭霸戰」台灣專屬活動來啦！高雄市觀光局特向全國玩家提出邀請，爭霸戰將自21日開跑，捉的越多、獲得分數約高，每捉到一隻寶可夢都能替自己的城市積分。

觀光局表示，「高雄全島糖王爭霸戰」活動時間從9月21 08:00至9月28日20:00，訓練家所捉到的每一隻寶可夢都會能為自己的城市累積分數。捉得越多、獲得的分數越多！訓練家可上「高雄全島糖王爭霸戰 城市排行榜」網站及Pokémon GO官方網站排行榜、Pokémon GO官方Facebook、Pokémon GO官方Twitter確認自己所在城市的最新排名。

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排名將依各城市每個訓練家平均捕捉到的寶可夢數量而定。活動結束時，排行榜上第一名的城市將是這次活動的贏家。（請注意：只有在活動開始時才能查看戰況排行榜）

此外，活動期間內，全球大挑戰競技場每日捕捉獎勵「地區挑戰」也將為台灣開放。只要達成目標，當天剩餘的時間捕捉寶可夢時都可以獲得額外的3顆糖果。而且獎勵將持續到隔天早上08:00，其後目標將歸零重置。

高雄市長陳其邁表示，有鑒於近三個月來台灣受到疫情影響，社會氛圍低迷，希望激發民眾，也盼活絡消費經濟。高雄市政府多次與Niantic公司溝通協調，成功舉辦本次區域型活動「高雄全島糖王爭霸戰」，讓世界關注高雄的活力、文化的內涵與高雄人的熱情。

陳其邁指出，不只是高雄，全台訓練家都能參與「高雄全島糖王爭霸戰」活動。提醒訓練家們走出戶外時仍須配戴口罩，並且保持社交距離。更歡迎全球玩家在全球疫情平息、可自由來往各地時，親身來感受高雄的魅力。

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