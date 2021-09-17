兩岸心畫民族義　滬台名家書法展今天揭幕

記者趙禕/上海報導

一場以紀念辛亥革命110周年的「兩岸心畫民族義」滬台名家書法展今天在上海圖書館揭幕，展出超過110位書法名家的書法作品，除了傳承中華國粹書法，也藉此表達兩岸書法名家對辛亥革命先烈的崇敬之情、對中華民族偉大復興的期盼之心。

這場滬台名家書法展在中華全國台灣同胞聯誼會原黨組書記會長梁國揚、新黨原主席郁慕明、上海市台辦主任鍾曉敏、台盟上海市委主委李碧影、上海市台辦副主任陽禮華、上海市政協文史委原常務副主任祝君波及上海市書法家協會主席丁申陽共同剪彩，並由上海市海峽兩岸交流促進會會長李雷鳴宣佈書法展開幕。

▲書法展由中華全國台灣同胞聯誼會原黨組書記會長梁國揚、新黨原主席郁慕明、上海市台辦主任鍾曉敏、台盟上海市委主委李碧影、上海市台辦副主任陽禮華、上海市政協文史委原常務副主任祝君波及上海市書法家協會主席丁申陽共同剪彩。（圖／記者趙禕攝）

主辦單位表示，今年是辛亥革命一百一十周年，舉辦這場「兩岸心畫民族義」書法展，希望藉此緬懷孫中山先生等革命先驅振興中華的光輝事蹟，回顧一百多年來中國人民為民族獨立、祖國統一而不懈奮鬥的艱辛歷程，追憶先人，激勵來者；這一百多年來，一個強大的新時代中國已經巍然屹立在東方，孫中山先生振興中華的美好願景正在成為現實，也期待繼續弘揚辛亥革命精神，團結中華兒女共襄民族復興偉業。

▲展覽吸引了許多書法愛好者前來觀展。（圖／記者趙禕攝）

本次展覽共展出來自台灣的連勝彥、陳銘鏡以及來自上海的林曦明、周慧珺等書法家超過110幅兩岸名家的書法作品，包括上海市台協浦東工委會主委林建雄在內的台灣書法家作品共有46幅，書法展從9月17日到20日在上海圖書館第一展廳展出。

▲▼本次書法展共展出滬台兩地超過110位書法家的作品。（圖／記者趙禕攝）

▲▼本次書法展共展出滬台兩地超過110位書法家的作品。（圖／記者趙禕攝）

今天的開幕儀式上有上海市台聯副會長廖志豪、台盟上海市委秘書長李海泳、上海中國書法院院長周志高致辭，台灣中國書法學會理事長陳銘鏡也透過視訊方式致辭；還有滬台兩地60多名書法家出席。

今天同一時間還有一場名為「明月千里寄墨香，2021徐匯—台北兩地青少年中秋書法筆會」，由兩岸青少年共同揮毫慶祝中秋佳節的書法活動在上海市徐匯中學舉行，來自海峽兩岸的師生相聚雲端，以書畫會友，以筆墨傳情，共同傳承兩岸一脈相承的中華傳統文化。

▲▼由兩岸青少年共同揮毫慶祝中秋佳節的書法活動在上海市徐匯中學舉行。（圖／上海市台胞服務中心提供）