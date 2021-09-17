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專利發明前十大學校　崑山科大私校第一

▲經濟部智財局在公布「2020年我國發明專利前十大學校」名單，崑山科技大學拿下全國私校發明專利申請第1名、獲證數私立科大前2名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲經濟部智財局在公布「2020年我國發明專利前十大學校」名單，崑山科技大學拿下全國私校發明專利申請第1名、獲證數私立科大前2名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

經濟部智財局在公布「2020年我國發明專利前十大學校」名單，崑山科技大學不僅連續14年通過資格及技術審查，獲頒「研發服務類技術服務能量登錄」合格證書，自2018年度起，更連續3年拿下全國私校發明專利申請第1名、獲證數私立科大前2名。

崑山科大表示，該校積極媒合各院系教師技轉及授權技術於業界廠商，以提升專利技術對產業之影響力，技轉金額近3年每年超過1600萬元，成果相當傑出！

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崑山科大為鼓勵校內師生提升專利的技術強度，維持發明專利申請質與量的目標，藉由提供資源及獎勵措施，鼓勵師生研究成果布局與成果加值，引導研發團隊趨向重點及區域產業技術發展，進一步激發師生的優質創意轉化所學所想為創新產品，並進行商品化試作，近3年技轉金額成果逾5300萬元，遠超過教育部特色領域研究中心申請門檻3年2000萬元，可見崑大致力投注資源，讓師生在專利研究的能量上蓬勃發展。

在技轉的部分，崑山科大近一年的成果相當亮眼，機械系朱孝業老師以其研究與全立發公司技術移轉「塑膠射出成型機機械與潤滑改良創新」，共同研究射出機磨潤相關之問題，目前也提出專利申請；機械系江智偉老師則以「螢光光達快速檢測帕金森氏症之設備開發」與羅莎國際公司技術移轉，利用團隊研究之螢光遙測光譜分析技術，未來將可快篩出疑似帕金森病患，以利患者進行後續精密檢測，有利於我國的醫學發展。

▲經濟部智財局在公布「2020年我國發明專利前十大學校」名單，崑山科技大學拿下全國私校發明專利申請第1名、獲證數私立科大前2名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，公廣系陳薇薇老師以「快速失智檢測互動機制」與新樓醫院合作，建構「失智檢測互動式遊戲平台」，透過開發互動式遊戲，結合檢測問卷，提升效率，降低現有方式必須耗費時間、大量人力投入及缺乏長期追蹤等缺點；環工系許蕙琳老師與行政院環境保護署合作開發「管道排放污染智能影像辨識系統」，以自動化、數位化及連續監控分析，結合工業區空氣盒子大數據，進行可適性污染改善評估，突破目前環境污染監控、稽查與改善評估之痛點，廣泛推廣於環境保護產業，開發相關環保紅利。

▲經濟部智財局在公布「2020年我國發明專利前十大學校」名單，崑山科技大學拿下全國私校發明專利申請第1名、獲證數私立科大前2名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

崑山科大在技術商品化的部分也不落人後，時尚學程陳怡君老師與緯和實業合作，使用獨特傳統刺繡技術結合「高速刺繡機台」，以象徵崑山科技大學特色的校徽為設計基礎，結合18世紀洛可可時期強調精緻幾何線條的設計概念，以一體成形的蕾絲刺繡製作技術，呈現出高品質及獨具質感的男性刺繡蕾絲領帶．不僅為男性奢侈品市場帶來全新的視覺饗宴，同時顛覆刺繡蕾絲為女性專屬的刻板印象。陳怡君老師同時也設計多款以日本象徵家族地位的家徽領帶，預計帶領臺灣時尚廠商及獨特的刺繡蕾絲領帶進軍國際市場。

此外，視傳系鄭明輝老師的「創意拼貼視覺藝術教材」，透過各種色彩變化的黏性貼紙的切割與黏貼，結合圖案型版的輔助引導，引導每個人都能享受拼貼藝術創作的樂趣，是一項容易操作的拼貼藝術創作素材；材料系黃昭銘老師的「可攜式太陽能摺疊包」結合綠能中心與安能聚綠能股份有限公司共同執行，將太陽能板的直流電儲存於超電容軟包組，再對行動電源充電，適合於戶外運動與急救活動，相當實用。

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