▲崑山科大鏈結台積電慈善基金會，捐贈食品、防疫用品義助偏鄉，讓長輩們在社區共餐時亦能安心防疫用餐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學承接2020-2021年偏鄉數位創新服務計畫，服務全國六大創新型數位機會中心，為各地進行數位轉型，這次攜手台積電慈善基金會惜食計畫合作執行，自7月起每週致贈400顆奇美食品冷凍包子予雲林口湖老人福利協進會長輩，更贈與南投縣樂齡學習示範中心，一套全新廚房設備，讓滿滿關懷遍及社會。

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為因應整體計畫與不同創新型數位機會中心之服務需求，崑山科大不僅引入台積電慈善基金會的資源，同時也透過與電子商務平台「小農電商」的合作，推廣偏鄉有機農產品，也與數位合作夥伴「G0V台灣零時政府」，增加 g0v「開源力」的第一線協作知識，運用資訊科技、分析問題、協作分工，站上自學共學提供各數位創新DOC適合的資源。

除了鏈結外部資源外，崑山科大在8月31日同時捐贈80組防疫隔板予雲林口湖老人福利協進會及南投縣樂齡學習示範中心，讓長輩們在社區共餐時亦能安心防疫用餐。

教育部偏鄉數位創新服務計畫乃是在協助創新型數位機會中心深耕在地特色及數位轉型，並積極鼓勵大專院校師生運用所學專長，組成數位創新團隊，投入偏鄉服務。崑大計畫主持人暨台南青年志工中心主任鐘俊顏副校長表示，在這次計畫中，我們積極協助數位創新DOC進行數位轉型，深入了解在地需求，挹注長期外部資源，落實大學社會責任。該次更感謝台積電慈善基金會張淑芬董事長響應偏鄉計畫推動，致力於弱勢及偏鄉關懷，將資源提供給有需求的偏鄉地區，更達珍惜食物不浪費、銀髮共餐之目的。

獲贈的雲林縣口湖鄉老人福利協進會督導吳國良表達感謝，並說明在雲林有18個樂齡、長照、日照等服務據點，照顧社區內不同類型的被照護者，感謝台積電慈善基金會提供的美味包子，是大家下午最好的點心，每一口都充滿感激與溫暖。

南投縣樂齡學習示範中心理事長連東祥提到，魚池樂齡中心成立以來，每週2到3次的供餐，讓社區長輩同聚一起，隨著疫情逐漸解封，長輩紛紛回到中心上課用餐，感謝崑山科技大學對偏鄉服務的關懷與支持，讓共餐環境更加安全、衛生。

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