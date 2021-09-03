食育力城市勇奪滿意度第一　饒慶鈴：慢食文化讓慢經濟發酵

▲食力雜誌創辦人童儀展將5星城市獎座親自頒贈給台東縣長饒慶鈴。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

根據最新出爐2021《食力》食育力城市大調查，台東縣食育推廣的成效受到多數民眾及營養師團體肯定，在食育推廣滿意度上榮獲全國第一，晉升為食育力5星城市之一。食力雜誌創辦人暨總編輯童儀展今(2)日特地前來台東縣政府，將5星城市獎座親自頒贈給饒慶鈴，肯定台東縣在食農教育推廣的表現。

饒慶鈴在接下5星城市獎座後表示，台東非常重視校園食農教育，像是錦屏國小結合布農族飲食文化，營造布農族特色植物園，栽培每一位學生成為食育種子，期待未來每一顆食育種子發揮其影響力，讓食農教育及慢食文化成為生活模式，且自去年縣府與水越設計合作創設「台東食育提案所」，邀集在地食育職人前進學校，讓台東山海間有趣的食物課程帶入校園，培養孩子對「食」的品味。未來將持續塑造出獨有的慢食品牌文化，成功地將順應自然創造出獨有價值，打造台東慢經濟。



近年縣府以「台東慢食節」及「部落食尚」打響了台東品牌，讓更多人開始注意以「食」為核心，從重視食物的生長地域、順應食材的烹煮、保留原味減少調味及降低食物受環境荷爾蒙影響等議題，讓食育教育成為我們現代必須瞭解的課題。而對於食育教育的未來，饒慶鈴表示，將會持續推動台東慢生活，並達到友善土地、友善生態及友善生活的「三生農業」，希望讓在地農產品更加優質、更加友善、更加具有競爭力，讓台東的慢經濟發酵。



《食力》發起台灣第一次食育力城市大調查，分析日本食育基本法，反思與檢視台灣各級政府公開統計資料，擬定出34項客觀數據指標，從「農業環境、教育⽂化、健康營養、食安衛生」四大面向切入，且針對22縣市民進行網路問卷調查。今年調查評比結果，由台東縣與花蓮縣、宜蘭縣、嘉義縣、嘉義市奪下「食育力五星城市」，而台東縣在22縣市食育推廣滿意度中，民調總分獲得全國最高分71.84，在縣市民、營養師的問卷評比中，勇奪滿意度第一，饒慶鈴推廣食育力城市，民眾最有感，實至名歸。

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