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巨人少棒世界冠軍50周年活動　崑山科大原民風「戰舞」28日登場

▲「巨人少棒世界冠軍50週年－科技棒球體驗」實體活動，崑山科大將以「戰舞」揭開序幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「巨人少棒世界冠軍50週年－科技棒球體驗」實體活動，崑山科大將以「戰舞」揭開序幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

今年也適逢巨人少棒奪得世界少棒冠軍屆滿50周年，由市府指導、工研院主辦，崑山科技大學、協進國小協辦的「巨人少棒50周年－南鋒再現」系列紀念活動，28日將於安平古堡舉辦「巨人少棒世界冠軍50週年－科技棒球體驗」實體活動，崑山科大將以「戰舞」揭開序幕。

為慶祝台南巨人少棒榮獲世界少棒冠軍滿50週年，「巨人少棒50週年－南鋒再現」系列紀念活動熱鬧進行中，崑山科大由行政副校長鐘俊顏協助募款，並爭取到協辦機會，開幕表演更特別由棒球隊選手與時尚展演事業學士學位學程學生合作，由葉芳妤老師親自編舞，帶領學生出演精彩且爆發力十足的「戰舞」。崑大棒球隊成員在108學年度大專棒球聯賽榮獲第二級冠軍，繼今年全國大專校院運動會後，該次為全隊二次演出「戰舞」，但另加上時尚學程的參與演出，表演備受期待！

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▲「巨人少棒世界冠軍50週年－科技棒球體驗」實體活動，崑山科大將以「戰舞」揭開序幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

負責編舞的葉芳妤老師提到，活動一開始，崑大棒球隊的原住民學生將以充滿天籟的歌聲演唱排灣族曲，結合演唱團體動力火車的〈彩虹〉做為舞蹈的開場。由於棒球隊成員不少為來自排灣族、阿美族、魯凱族、布農族及賽德克族的孩子，因此在舞蹈的設計上，取自於原民各族的舞蹈融合，改編為獨一無二的戰舞，希望以強調原民勇士的精神，展現力與美，最後以豐年祭象徵團體歡樂的拉手舞展現融合與團結的精神，加上啦啦隊元素，向巨人少棒50週年致敬。此外，時尚學程運用美學專業，將寬大的棒球服改造為充滿青春活力的表演服裝，配以百褶裙及原民風格的髮妝，讓表演更有可看性。

李天祥校長表示，崑大推動體育運動的信念不曾改變，歷年來不論是團體項目中名盛一時的橄欖球、足球、壘球，或是個人項目中的網球、跆拳道，甚至是這幾年來大力推展的棒球及柔道，都在全大運或全國大賽中拿下許多冠軍佳績，已故創辦人李正合在1985年大魄力爭取「中華民國大專院校第16屆運動大會」的主辦機會，創下南部私立學校舉辦大型活動的先例，有聲有色的順利完成這項被譽為「小型奧運」的大規模活動，這次能參與「巨人少棒世界冠軍50週年」慶祝活動，全校師生也與有榮焉！

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