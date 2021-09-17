國民黨怒撕3+11報告轟蘇貞昌　鄭運鵬：民眾黨、時力也開過協調會

▲鄭運鵬批在野黨要求蘇貞昌報告3+11很荒謬。（圖／翻攝鄭運鵬臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

立法院17日開議，安排行政院長蘇貞昌專案報告3+11，然而蘇貞昌才剛開口講幾句話，國民黨團隨即杯葛議事，立法院長被迫於下午2時33分宣布休息。對此，民進黨立委鄭運鵬表示，國民黨一向就是無厘頭反對而反對，民眾黨和時代力量本身就召開過協調會，和民進黨立委范雲一模一樣，兩個政黨加入要求報告，好像他們也反對3+11一樣，每次抗爭又要他們的選票，這就是騙票。

蘇貞昌上午到立法院進行國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程專案報告，但因國民黨團祭出佔領發言台，直至中午，蘇貞昌仍無法上台。根據蘇貞昌的書面報告內容，他表示，「我們從來没有以『鎖死』的管理方式，來換取防疫成功，一樣可以一次又一次化險為夷，守住疫情，讓世界讚嘆。」

在藍綠於立法院議場對峙的過程中，蘇貞昌在上台報告前，國民黨全體立委湧上前高舉手板抗議，要求蘇貞昌道歉、下台，接著當場撕碎報告，此舉也使得立法院長游錫堃不得不宣布休息10分鐘。

對此，鄭運鵬透過臉書發文表達看法，並列出五點說明解釋，內容包括，第一，不管是3+11，5+9，7+7，14+0，並不是犯了刑責抓起來關，所以不管限制的對象是空服員還是機師，只要當事人不違規，科學上都是安全的。

第二，如果遵守規矩後卻又造成感染，即使出現破口，機率很低，至少可控，要當作防疫的成本之一，這都可以算政府的責任沒關係（新北幼稚園的外國家長就是，新北市政府公佈個資是絕對不道德的）。第三，如果當事人不守規矩亂跑造成破口，當然是違規者的責任，不應該算是政府的責任，就像交通法規都有明定，就是會有駕駛人違法，政府的責任就是加強宣導和抓出來處罰。

另外，鄭運鵬也認為，國民黨一向就是無厘頭反對而反對，民眾黨和時代力量本身就召開過協調會，和范雲委員一模一樣，兩個政黨加入要求報告，好像他們也反對3+11一樣，每次抗爭又要他們的選票，這就是騙票。

最後，鄭運鵬也強調，航空公司和機組員團體是利害關係人，他們也長期陳情更人道的管理措施，指揮中心和民進黨都盡量考量到機組員的身心狀況和客貨機的營運需要，但是，從五月疫情爆發，3+11被洗版之後，公開輿論上好像都和他們無關，甚至私下還在謾罵、嘲笑指揮中心，這樣的態度，以後誰敢繼續協助他們呢？