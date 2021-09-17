　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨怒撕3+11報告轟蘇貞昌　鄭運鵬：民眾黨、時力也開過協調會

▲▼鄭運鵬批在野黨要求蘇貞昌報告3+11很荒謬。（圖／翻攝鄭運鵬臉書）

▲鄭運鵬批在野黨要求蘇貞昌報告3+11很荒謬。（圖／翻攝鄭運鵬臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

立法院17日開議，安排行政院長蘇貞昌專案報告3+11，然而蘇貞昌才剛開口講幾句話，國民黨團隨即杯葛議事，立法院長被迫於下午2時33分宣布休息。對此，民進黨立委鄭運鵬表示，國民黨一向就是無厘頭反對而反對，民眾黨和時代力量本身就召開過協調會，和民進黨立委范雲一模一樣，兩個政黨加入要求報告，好像他們也反對3+11一樣，每次抗爭又要他們的選票，這就是騙票。

蘇貞昌上午到立法院進行國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程專案報告，但因國民黨團祭出佔領發言台，直至中午，蘇貞昌仍無法上台。根據蘇貞昌的書面報告內容，他表示，「我們從來没有以『鎖死』的管理方式，來換取防疫成功，一樣可以一次又一次化險為夷，守住疫情，讓世界讚嘆。」

在藍綠於立法院議場對峙的過程中，蘇貞昌在上台報告前，國民黨全體立委湧上前高舉手板抗議，要求蘇貞昌道歉、下台，接著當場撕碎報告，此舉也使得立法院長游錫堃不得不宣布休息10分鐘。

對此，鄭運鵬透過臉書發文表達看法，並列出五點說明解釋，內容包括，第一，不管是3+11，5+9，7+7，14+0，並不是犯了刑責抓起來關，所以不管限制的對象是空服員還是機師，只要當事人不違規，科學上都是安全的。

第二，如果遵守規矩後卻又造成感染，即使出現破口，機率很低，至少可控，要當作防疫的成本之一，這都可以算政府的責任沒關係（新北幼稚園的外國家長就是，新北市政府公佈個資是絕對不道德的）。第三，如果當事人不守規矩亂跑造成破口，當然是違規者的責任，不應該算是政府的責任，就像交通法規都有明定，就是會有駕駛人違法，政府的責任就是加強宣導和抓出來處罰。

另外，鄭運鵬也認為，國民黨一向就是無厘頭反對而反對，民眾黨和時代力量本身就召開過協調會，和范雲委員一模一樣，兩個政黨加入要求報告，好像他們也反對3+11一樣，每次抗爭又要他們的選票，這就是騙票。

最後，鄭運鵬也強調，航空公司和機組員團體是利害關係人，他們也長期陳情更人道的管理措施，指揮中心和民進黨都盡量考量到機組員的身心狀況和客貨機的營運需要，但是，從五月疫情爆發，3+11被洗版之後，公開輿論上好像都和他們無關，甚至私下還在謾罵、嘲笑指揮中心，這樣的態度，以後誰敢繼續協助他們呢？

►破盤5折！innisfree綠茶籽精華液必囤

ET快訊
男「被安全索彈飛」　從5樓高摔下慘死
一張圖看「六都5倍券加碼」　這縣市猛砸3億全台最大方
銀行「五倍券放大術」！最狂送百萬現金、升級20倍券
聊天紀錄石沉大海？　LINE官方曝「3招秒搜尋」
疫情炸鍋「3好友決意離婚」　工程師、公務員不忍了：人生痛苦
長髮妹遭攔查不敢看警　一查是「四條通」
快訊／108萬劑莫德納深夜抵台　蔡英文首曝催貨心聲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃光芹：張亞中猶如「男版洪秀柱」　能救國民黨只有江啟臣

國民黨怒撕3+11報告轟蘇貞昌　鄭運鵬：民眾黨、時力也開過協調會

快訊／108萬劑莫德納深夜抵台　蔡英文首曝對美催貨心聲

北市+2確診者　Ct值破30傳染力低、感染源釐清中

邱顯智怒駁幫忙喬3+11　邱臣遠喊冤聲明：沒召開過任何一場協調會

行政院拍板量產雄昇飛彈　「代表中國軍事嚇阻戰力已具攻勢作為」

快訊／中選會通過新北市議員選舉區變更案　新莊成獨立選區

新北75歲以上長者優先打第二劑莫德納　22日起接種

3+11調查報告內容曝光　沒有會議紀錄「不影響決策有效性」

禾馨幫四叉貓驗抗體恐吃25萬罰單　柯文哲：自費檢查不傷天害理

拒絕驗票！台鐵站長怒抓逃票慣犯　被要求補票還嗆：我臺大法律碩士

女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！

龍劭華「頭低得比別人低」主動示好新人　68年人生落幕：我不在，得靠自己了

柴犬「雙眼失明」聽口哨聲找阿公　左右摸索飛奔撒嬌網喊：有洋蔥

「嘿～我真的好想你」KID.吳宗憲獻唱給小鬼　帳篷「掛滿他照片」：漂亮的星星在這裡

學習關鍵！師戴半透明口罩教學 露齒讓孩能「看嘴型跟念ㄅㄆㄇ」

現代版泰山過世！重返人間8年癌逝　曾「不知有女人、首次照鏡」爆紅

小鬼逝世1週年..坤達.Junior「好想你」　回顧《RUN新聞》溫柔喊：下次見！

誇張！轎車交流道口停槽化線上 他長按喇叭惹議...兩派網友吵翻

上班想偷懶？偵測器幫你把風！　感應到老闆經過就自動切換螢幕

黃光芹：張亞中猶如「男版洪秀柱」　能救國民黨只有江啟臣

國民黨怒撕3+11報告轟蘇貞昌　鄭運鵬：民眾黨、時力也開過協調會

快訊／108萬劑莫德納深夜抵台　蔡英文首曝對美催貨心聲

北市+2確診者　Ct值破30傳染力低、感染源釐清中

邱顯智怒駁幫忙喬3+11　邱臣遠喊冤聲明：沒召開過任何一場協調會

行政院拍板量產雄昇飛彈　「代表中國軍事嚇阻戰力已具攻勢作為」

快訊／中選會通過新北市議員選舉區變更案　新莊成獨立選區

新北75歲以上長者優先打第二劑莫德納　22日起接種

3+11調查報告內容曝光　沒有會議紀錄「不影響決策有效性」

禾馨幫四叉貓驗抗體恐吃25萬罰單　柯文哲：自費檢查不傷天害理

傳鄭文燦轉任閣揆　議長邱奕勝：桃園人相信市長會做滿

聽阿母說故事「2屁汪乖乖坐下」　中間米克斯狂扭動卡C位超興奮

健康家居風潮旺　OSIM推uDream「用手指升級」免換機

「iPhone 13神卡」來了！買手機賺回饋 達人推這8張

轉投資事業多！這檔股就像ETF「還免管理費」　投資達人很安心

「看到男生就怕」她吃藥也沒用　揪出國小安親班負責人真面目

一張圖看「六都5倍券加碼勝負」　這縣市猛砸3億全台最大方

新竹光臨藝術節　逛動物園、賞燈過中秋

北市1千元陪讀雅房　下架5個月後又招租

江坤宇生涯2百安與百安同一天　與許基宏激勵拚全勤

爛機車發不動！女騎士狂踩　網友笑瘋：姐妳踩的是中柱

政治熱門新聞

桃勤女「新北足跡曝光」　新莊老街、好市多、全家

快訊／北市明預約莫德納第二劑　75歲以上長者、65歲以上原住民

快訊／中選會通過新北市議員選舉區變更案　新莊成獨立選區

鍾小平：韓粉犯傻張亞中會自己選總統　劉寶傑笑：嚇成這樣

蘇貞昌報告3+11決策時間軸曝　陳時中4大考量拍板「加強版」模式

院長帶頭一起玩　王世堅：康樂股長嗎

快訊／3+11調查報告出爐　范雲首露面：尊重行政院調查結果

快訊／陳時中親自拍板的！　3+11調查報告首次曝光

蘇貞昌3+11報告僅12頁　民眾黨批：800多條人命避重就輕還搞大內宣

快訊／新北加倍券最高「5千換1萬」　10/20開放登記

柯文哲自滿「社宅中央不蓋台北蓋」　卻領補助逾45億

禾馨幫四叉貓驗抗體恐挨罰　柯文哲：不傷天害理

快訊／北市編28億買什麼疫苗？　柯文哲曝：專家建議買Novavax

蘇貞昌專案報告3+11　自豪「沒有鎖死換取防疫成功、讓世界讚嘆」

更多熱門

相關新聞

國民黨開議首日杯葛蘇貞昌　「12頁」3+11決策過程、爭議一次看

國民黨開議首日杯葛蘇貞昌　「12頁」3+11決策過程、爭議一次看

立法院今（17日）開議，行政院長蘇貞昌上午赴議場進行國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程專案報告，而其書面則於昨日送至立法院；但在野黨批評整份12頁報告不僅隻字未提民進黨立委范雲，還大內宣防疫政策，甚至有在野立委遲未收到書面報告，譴責政院藐視國會等。此外，國民黨今也甲級動員杯葛蘇貞昌專案報告，於是開議首日就在「毫無進度」下草草落幕。

蘇貞昌3+11報告僅12頁　民眾黨批：800多條人命避重就輕還搞大內宣

蘇貞昌3+11報告僅12頁　民眾黨批：800多條人命避重就輕還搞大內宣

藍營杯葛蘇貞昌3+11專案報告　王婉諭：不要幫執政黨逃避監督

藍營杯葛蘇貞昌3+11專案報告　王婉諭：不要幫執政黨逃避監督

王婉諭怒批蘇貞昌藐視國會　3+11報告竟然得透過媒體管道才拿到

王婉諭怒批蘇貞昌藐視國會　3+11報告竟然得透過媒體管道才拿到

蘇貞昌專案報告3+11　自豪「沒有鎖死換取防疫成功、讓世界讚嘆」

蘇貞昌專案報告3+11　自豪「沒有鎖死換取防疫成功、讓世界讚嘆」

關鍵字：

蘇貞昌鄭運鵬

讀者迴響

熱門新聞

連千毅開嗆澎恰恰：我知名度不比你差

中午截止！想打BNT「這3類人」快登記

紅毛猩猩淪性奴　天天被剃毛供村民享樂

野生正妹網紅「只穿內衣」逛超商

許怡才遭逼陪睡是真的！幕後人士曝：拍一半跑去開房

包皮一定要割？醫警告「這4種GG」別拖了

超會算！南投女稅務員4年請假700天

外送平台首樁！認定違反公平法　foodpanda遭公平會重罰200萬元

111刀弒父！母心碎求判死　逆子獄中自縊亡

張艾亞母罹病過世　最後遺言藏洋蔥

陳意涵「暴瘦凸眼」憔悴近照曝光

桃勤女染Delta　名醫揭「關鍵數據」：我氣死了

龍劭華「42年3壞習慣」成隱形殺手！

林威助忍受不住　重批呂彥青態度散漫

看了9年　女崩潰發現婦科醫是生父

更多

最夯影音

更多
拒絕驗票！台鐵站長怒抓逃票慣犯　被要求補票還嗆：我臺大法律碩士

拒絕驗票！台鐵站長怒抓逃票慣犯　被要求補票還嗆：我臺大法律碩士
女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！

女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！

龍劭華「頭低得比別人低」主動示好新人　68年人生落幕：我不在，得靠自己了

龍劭華「頭低得比別人低」主動示好新人　68年人生落幕：我不在，得靠自己了

柴犬「雙眼失明」聽口哨聲找阿公　左右摸索飛奔撒嬌網喊：有洋蔥

柴犬「雙眼失明」聽口哨聲找阿公　左右摸索飛奔撒嬌網喊：有洋蔥

「嘿～我真的好想你」KID.吳宗憲獻唱給小鬼　帳篷「掛滿他照片」：漂亮的星星在這裡

「嘿～我真的好想你」KID.吳宗憲獻唱給小鬼　帳篷「掛滿他照片」：漂亮的星星在這裡

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面