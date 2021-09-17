▲蘇貞昌表示，108萬劑莫德納已起飛，將從美國直送台灣。（圖／記者陳俊宏攝）

記者張乃文／綜合報導

莫德納108萬劑和AZ疫苗64萬劑即將抵台！行政院長蘇貞昌今（17）上午貼出莫德納登機照，並表示108萬劑疫苗班機已經起飛，預計在今晚10時15分抵達台灣。而前台大醫師聽到這個好消息也相當開心，也表示，目前可以訂個目標「讓50歲以上易重症族群打滿兩劑！」即使疫情再起，我們都比較有底氣面對考驗，確保重症和死亡不會和5月那波一般。

中秋節前送上疫苗大禮，指揮中心指揮官陳時中證實，加總自購AZ和莫德納，台灣的疫苗到貨量將超過1700萬劑。且從美國直送的莫德納疫苗在完成檢驗封緘作業後，將配送地方政府，讓已接種第一劑疫苗間隔滿10週的長者先行施打第二劑。

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台大前感染科醫師林氏璧表示，原本認為Delta幼兒園群聚是第二次段考，「現在看來也許只是小考」，我們又爭取到了一些時間。不過，他也提醒，誰都不敢說台灣在秋冬是否會有較大規模的Delta疫情，但他很同意中央研究院生醫所兼任研究員何美鄉所說的，先別提期末考的80～90％兩劑覆蓋率了，「目前可以訂個目標：讓50歲以上易重症族群打滿兩劑！」

▲許多長輩已經施打莫德納超過10週，正在等待第二劑疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

林氏璧認為，這樣即便疫情再起，我們都比較有底氣面對考驗，確保重症和死亡不會和5月那波一般，大家加油！一切會變好的，在衝第一劑覆蓋率之餘，第二劑覆蓋率也要追起來。

有關新冠疫苗第二劑施打計畫，指揮中心規劃，7/9前已接種第1劑莫德納疫苗、間隔滿10週的75歲以上長者可進行第2劑接種，將依照各縣市政府造冊通知施打，預計有29萬1000人。至於AZ疫苗部分，開放9月10日(含)前符合AZ第二劑接種間隔滿10週以上民眾，預約接種第二劑，不過預約時間僅到9月12日12時截止，預計9月15日至9月23日開打。