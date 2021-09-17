桃勤女染Delta　名醫揭「關鍵數據」：我氣死了！到底搞什麼

記者陳俊宏／綜合報導

桃勤一名20多歲女性工作人員感染Delta病毒，所幸目前接觸者檢驗都是陰性。對此，前台大感染科醫師林氏璧表示，第三類高接觸風險工作人員現在第二劑疫苗打到68%，這不及格好不好，而該個案只打了一劑，「你有100萬劑BNT拿去打青少年，你都可以做這件事，你桃機這個人沒辦法打第二劑 ，到底在幹什麼，完全本末倒置，對不起，我氣死了。」

林氏璧15日在「林氏璧孔醫師的新冠病毒討論會」說，該個案是負責機艙清消，接觸到Delta的機率太高了吧，這是多高風險的職業，這是多麼應該要把他們疫苗打好打滿的職業，全台2300萬人的風險比她大的應該沒幾個吧？

林氏璧指出，該個案6月上旬打了一劑AZ疫苗，到現在9/15超過至少12周，雖不知道她為什麼還沒打第二劑，但為什麼可以讓她6月以來只靠一劑AZ在那裡撐呢，這是不能允許的。

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▼指揮中心指揮官陳時中16日說，目前初步認為該個案與環境感染比較有關聯。（圖／指揮中心提供）

林氏璧調出最新資料說，第三類高接觸風險工作人員目前第二劑打到68%，這樣夠嗎？這樣夠應考嗎？這不及格好不好，「那32%就放在那裡等病毒攻破我們嗎」，打邊防人員不是保護她個人，是保護全部的人，「現在才爆發染疫，這是我們運氣好好不好，怎麼可以讓這種事發生了，上頭主管機關完全沒有責任嗎？要去爭取專案趕快打完這些人。」

「邊防還不打好打滿，到底是在搞什麼，我們的疫苗到底是打到哪邊去？」林氏璧直言，該確診個案的一劑疫苗，「比你現在100萬劑BNT拿去打青少年都重要好嗎，你有100萬劑BNT拿去打青少年，你都可以做這件事，你桃機這個人沒辦法打第二劑，到底在幹什麼，完全本末倒置，對不起，我氣死了。」

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中16日說明，目前初步認為該個案與環境感染比較有關聯，不會列在不明感染源；相關接觸者檢驗到目前也都是陰性，研判可以控制、匡列住的可能性相對高，還要後續觀察。