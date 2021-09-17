　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃勤女染Delta　林氏璧揭「關鍵數據」：我氣死了！到底搞什麼

記者陳俊宏／綜合報導

桃勤一名20多歲女性工作人員感染Delta病毒，所幸目前接觸者檢驗都是陰性。對此，前台大感染科醫師林氏璧表示，第三類高接觸風險工作人員現在第二劑疫苗打到68%，這不及格好不好，而該個案只打了一劑，「你有100萬劑BNT拿去打青少年，你都可以做這件事，你桃機這個人沒辦法打第二劑 ，到底在幹什麼，完全本末倒置，對不起，我氣死了。」

林氏璧15日在「林氏璧孔醫師的新冠病毒討論會」說，該個案是負責機艙清消，接觸到Delta的機率太高了吧，這是多高風險的職業，這是多麼應該要把他們疫苗打好打滿的職業，全台2300萬人的風險比她大的應該沒幾個吧？

林氏璧指出，該個案6月上旬打了一劑AZ疫苗，到現在9/15超過至少12周，雖不知道她為什麼還沒打第二劑，但為什麼可以讓她6月以來只靠一劑AZ在那裡撐呢，這是不能允許的。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼指揮中心指揮官陳時中16日說，目前初步認為該個案與環境感染比較有關聯。（圖／指揮中心提供）

▲▼9/16指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

林氏璧調出最新資料說，第三類高接觸風險工作人員目前第二劑打到68%，這樣夠嗎？這樣夠應考嗎？這不及格好不好，「那32%就放在那裡等病毒攻破我們嗎」，打邊防人員不是保護她個人，是保護全部的人，「現在才爆發染疫，這是我們運氣好好不好，怎麼可以讓這種事發生了，上頭主管機關完全沒有責任嗎？要去爭取專案趕快打完這些人。」

「邊防還不打好打滿，到底是在搞什麼，我們的疫苗到底是打到哪邊去？」林氏璧直言，該確診個案的一劑疫苗，「比你現在100萬劑BNT拿去打青少年都重要好嗎，你有100萬劑BNT拿去打青少年，你都可以做這件事，你桃機這個人沒辦法打第二劑，到底在幹什麼，完全本末倒置，對不起，我氣死了。」

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中16日說明，目前初步認為該個案與環境感染比較有關聯，不會列在不明感染源；相關接觸者檢驗到目前也都是陰性，研判可以控制、匡列住的可能性相對高，還要後續觀察。

►600元爽吃「這一鍋」

ET快訊
快訊／108萬劑莫德納來了！47秒登機影片曝　估今晚22：1
不滿班上被裝監視器吞藥輕生　女老師最後留言曝光
桃勤女染Delta　名醫揭「關鍵數據」：我氣死了！到底搞什麼
「蛋黃酥界愛馬仕」衝天價搶破頭！1盒漲7倍　飆賣5000元
姊姊和老公搞上　暴怒妹衝進面試會場狂扁！影片曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

是不是「國家級邊緣人」今天就知道！氣象局9：21測試地震速報

快訊／108萬劑莫德納來了！47秒登機影片曝　估今晚22：15抵台

桃勤女染Delta　名醫揭「關鍵數據」：我氣死了！到底搞什麼

莫德納將回血400萬劑！今108萬劑抵台　75歲↑開打第2劑

75歲以上第二劑莫德納今開放　29萬人符資格「7大QA一次看」

最快周日有新颱發展！今午後防大雨　連假降雨熱區出爐

中午截止！想打BNT「這3類人」快登記　9／25開打

一圖掌握2大「最夯疫苗」預約資格　BNT第1劑今午12時收單

「蛋黃酥界愛馬仕」衝天價搶破頭！1盒漲7倍　飆賣5000元

罹癌媽2次化療「等不到健康的肺」　6歲兒醫院陪病3年等待奇蹟

女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！

學習關鍵！師戴半透明口罩教學 露齒讓孩能「看嘴型跟念ㄅㄆㄇ」

現代版泰山過世！重返人間8年癌逝　曾「不知有女人、首次照鏡」爆紅

誇張！轎車交流道口停槽化線上 他長按喇叭惹議...兩派網友吵翻

柴犬「雙眼失明」聽口哨聲找阿公　左右摸索飛奔撒嬌網喊：有洋蔥

拒絕驗票！台鐵站長怒抓逃票慣犯　被要求補票還嗆：我臺大法律碩士

「嘿～我真的好想你」KID.吳宗憲獻唱給小鬼　帳篷「掛滿他照片」：漂亮的星星在這裡

龍劭華「頭低得比別人低」主動示好新人　68年人生落幕：我不在，得靠自己了

小鬼逝世1週年..坤達.Junior「好想你」　回顧《RUN新聞》溫柔喊：下次見！

違停被勸離竟「繞一圈回原點」　男不滿被開單！酸：警察好厲害

是不是「國家級邊緣人」今天就知道！氣象局9：21測試地震速報

快訊／108萬劑莫德納來了！47秒登機影片曝　估今晚22：15抵台

桃勤女染Delta　名醫揭「關鍵數據」：我氣死了！到底搞什麼

莫德納將回血400萬劑！今108萬劑抵台　75歲↑開打第2劑

75歲以上第二劑莫德納今開放　29萬人符資格「7大QA一次看」

最快周日有新颱發展！今午後防大雨　連假降雨熱區出爐

中午截止！想打BNT「這3類人」快登記　9／25開打

一圖掌握2大「最夯疫苗」預約資格　BNT第1劑今午12時收單

「蛋黃酥界愛馬仕」衝天價搶破頭！1盒漲7倍　飆賣5000元

罹癌媽2次化療「等不到健康的肺」　6歲兒醫院陪病3年等待奇蹟

是不是「國家級邊緣人」今天就知道！氣象局9：21測試地震速報

快訊／108萬劑莫德納來了！47秒登機影片曝　估今晚22：15抵台

鹿晗連5年搶第一「整點祝福關曉彤生日」　3符號傳情…萬人被閃瞎

《金法尤物》20年都沒變！瑞絲薇斯朋「染金髮回歸」　霸主播一姐

使用168、52「輕斷食」沒效反而變胖？你可能犯了4個錯誤

新加坡新增910人確診　破16個月新高

全台買房最重品牌的城市！　插旗台中14期豪宅建商大解析

富邦金併日盛金案通過！　11／5召開股東臨時會

桃勤女染Delta　名醫揭「關鍵數據」：我氣死了！到底搞什麼

妹子約視訊面試　起身「有洞內褲」被看透！結局曝光

超恐怖！女三寶闖紅燈下秒遭撞飛 2人「噴進水溝」送醫...驚險畫面曝

生活熱門新聞

中午截止！想打BNT「這3類人」快登記

全台水彈砸不停！中秋返夏一地區變天

「蛋黃酥界愛馬仕」衝天價！1盒飆賣5000

桃勤女染Delta　名醫揭「關鍵數據」：我氣死了

罹癌媽「等不到健康的肺」　兒陪病3年等奇蹟

年輕人打完BNT換誰打？陳時中點名「這2族群」優先

超辣外送員「下衣失蹤」甜笑迷暈眾人　本尊被神出了

3類人優先打BNT疫苗！指揮中心曝「往下開放對象」

摩斯新品粉紅米漢堡激似1物！網崩潰了

75歲以上第二劑莫德納今開放　7大QA一次看

最快周日有颱風　最新路徑曝光

最快周日有新颱發展　連假降雨熱區出爐

莫德納將回血400萬劑！今108萬劑抵台

一圖掌握BNT、莫德納預約資格！

更多熱門

相關新聞

蘇貞昌報告3+11決策時間軸曝　陳時中4大考量拍板「加強版」模式

蘇貞昌報告3+11決策時間軸曝　陳時中4大考量拍板「加強版」模式

今年五月我國疫情大爆發，外界直指「3+11」決策過程不當造成破口。行政院16日晚間將「國籍航空機組員隔離『3+11』決策過程」專案報告送赴立法院，報告直指，當初因考量有9成機師無法享有正常生活，持續 陷入「執勤－居檢—執勤」的無限循環，恐危及飛航安全，考量當時國內疫情平穩，航空公司的外站「零接觸」管理，航空公司管理的監督課責規範均已成熟，指揮官陳時中因而決定調整為「加強版3+11」管理模式。

一圖掌握BNT、莫德納預約資格！

一圖掌握BNT、莫德納預約資格！

漳州台商投資區爆確診！感染源為廈門同事

漳州台商投資區爆確診！感染源為廈門同事

夫妻確診隱匿足跡拒繳60萬！存款汽車全查扣

夫妻確診隱匿足跡拒繳60萬！存款汽車全查扣

北市疫苗不足！優先讓設籍者接種

北市疫苗不足！優先讓設籍者接種

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫疫苗林氏璧Delta

讀者迴響

熱門新聞

紅毛猩猩淪性奴　天天被剃毛供村民享樂

中午截止！想打BNT「這3類人」快登記

野生正妹網紅「只穿內衣」逛超商

包皮一定要割？醫警告「這4種GG」別拖了

張艾亞母罹病過世　最後遺言藏洋蔥

許怡才遭逼陪睡是真的！幕後人士曝：拍一半跑去開房

全台水彈砸不停！中秋返夏一地區變天

林威助忍受不住　重批呂彥青態度散漫

龍劭華「42年3壞習慣」成隱形殺手！

不滿教室裝監視器！國小女師「辭職後輕生」

陳意涵「暴瘦凸眼」憔悴近照曝光

澎恰恰急否認「沒同意和連千毅合作」！反遭債主加速逼債

姊姊和老公搞上　暴怒妹衝進面試會場狂扁

「蛋黃酥界愛馬仕」衝天價！1盒飆賣5000

白癡公主「愛吹喇叭染病」！拍公益片反被罵

更多

最夯影音

更多
女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！

女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！
學習關鍵！師戴半透明口罩教學 露齒讓孩能「看嘴型跟念ㄅㄆㄇ」

學習關鍵！師戴半透明口罩教學 露齒讓孩能「看嘴型跟念ㄅㄆㄇ」

現代版泰山過世！重返人間8年癌逝　曾「不知有女人、首次照鏡」爆紅

現代版泰山過世！重返人間8年癌逝　曾「不知有女人、首次照鏡」爆紅

誇張！轎車交流道口停槽化線上 他長按喇叭惹議...兩派網友吵翻

誇張！轎車交流道口停槽化線上 他長按喇叭惹議...兩派網友吵翻

柴犬「雙眼失明」聽口哨聲找阿公　左右摸索飛奔撒嬌網喊：有洋蔥

柴犬「雙眼失明」聽口哨聲找阿公　左右摸索飛奔撒嬌網喊：有洋蔥

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面