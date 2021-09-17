急診醫自曝「打8針疫苗」　真相驚呆：幫國家清庫存

▲急診醫師打了8針疫苗！（圖／J個醫生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



網搜小組／劉維榛報導

日前莫德納將過期讓各界吵翻天，事實上，以往大家出國也都都接種的「黃熱病疫苗」也將過期了！臉書粉專「J個醫生」透露，這一年來已打了8針疫苗，其中2針是新冠疫苗、3針是子宮頸癌疫苗與1針黃熱病疫苗等，之所以會施打黃熱病，是因為快過期了，「幫國家清庫存」，引發網友們關注！

急診科住院醫師粉專「J個醫生」分享，近一年來，他紮紮實實注射了8支疫苗，包括自費的3劑HPV（子宮頸癌疫苗）、因受傷而打1劑破傷風、2劑新冠AZ疫苗、黃熱病疫苗，以及年底將至的流感疫苗。

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「J個醫生」也表示，昨（16）日左手臂才熱騰騰注射黃熱病疫苗。至於為何會打這1針，他接著透露，「只是幫忙政府銷庫存而已，大家都不出國旅遊，結果旅遊型的疫苗沒人打，快過期了」，目前全台有9000劑即將過期。

對此，「J個醫生」呼籲，不管是打公費或自費疫苗，民眾都需了解用途，並向醫師評估是否可接種，但現在全民最重要的，「就是先打到新冠疫苗，我覺得其他疫苗都可以delay或日期再議。」

「J個醫生」提醒，越多人施打新冠疫苗，群體免疫就越大，不論哪一個廠牌都是好疫苗，不過近日陸續看到許多朋友，預約新冠疫苗卻出現「不能施打」的狀況，如下：

►曾對疫苗成分有嚴重過敏反應



►目前正在發燒、急性感染症狀發病



►疫苗與疫苗間，應間隔至少14天