驚悚畫面曝！女騎士遭大貨車吞噬滾4圈卡車底　後車駕駛：完蛋了

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣1名朱姓女騎士，16日上午騎車在造橋鄉台1線及台13甲線路口時，因綠燈亮起朱女起步，不料遭到旁邊準備右轉的大貨車輾壓，朱女當場卡在車底動彈不得；警消獲報後趕緊用千斤頂將大貨車撐起，合力將朱女送醫，但因傷勢嚴重，已轉送台中童綜合醫院救治。

▲大貨車因內輪差死角，右轉時未注意到女騎士，將她輾壓在車底。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

後方行車記錄器顯示，這名朱姓女騎士（45歲），騎乘機車在胡姓男子（56歲）所駕駛的大貨車右側停等紅燈，就在綠燈亮起，機車向前直行，而大貨車開啟右轉方向燈準備右轉，行進間大貨車撞上機車，朱女跌倒後遭右前輪輾壓卡在車底。

苗栗縣消防局表示，接獲通報後立即出動消防車、救護車及器材車，消防人員抵達後使用墊塊及撐開器將大貨車頂開，順利脫困傷者，傷者意識清楚，救護人員則給予骨折固定、止血包紮後送醫救治；但因傷勢嚴重，目前已轉送台中童綜合醫院。

竹南警察分局也呼籲，民眾駕車進入路口轉彎，務必要提前開啟方向燈警示其他用路人。此外，大型車輛因駕駛座較高、車身較長，因此內輪差及視線死角大，除應依規裝設行車視野輔助系統外，行駛道路務必提高警覺，注意其他人車。

另外，駕車轉彎應距交岔路口30公尺前顯示方向燈，違反者將依道路交通管理處罰條例第42條，處新台幣1200元以上3600元以下罰鍰。

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