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iPhone 13比12香？「差1400元」怎麼選　一張全面比較圖看勝負

▲▼iPhone 13。（圖／取自蘋果官網）

▲iPhone 13正式登場。（圖／取自蘋果官網） 

記者許力方／綜合報導

蘋果iPhone 13系列新機登場，各大電信商搶先開放預購，今年不到2分鐘iPhone 13 Pro Max各規格被搶光，24日將正式發售拿到熱騰騰的新iPhone，死忠果粉興致勃勃要換機，但也有部分認為沒有突破「Duck不必」。到底iPhone 13有什麼厲害，一支可以賣到5萬4400元還被搶光？《東森新媒體ETtoday》比較優缺點一覽表。

隨著新機問世，蘋果有感調降前一代iPhone 12系列，最多狂砍4000元，iPhone 12 mini（64 GB）以及iPhone 12（64 GB、256 GB），iPhone 12 mini（64 GB）從原先的2萬3900元下殺至1萬9900元，只要2萬元有找；iPhone 12（64 GB）則從2萬6900元調降為2萬2900元；iPhone 12（256 GB）則從3萬2000元調降到2萬8000元，皆調降4000元。

iPhone 13這次起價就比前一代還低，加上iPhone 12祭出超殺優惠的吸引下，究竟要選哪一支？以下為兩款機型中，iPhone 12和13標準款的全方對比較圖，看看13到底香不香？

▲▼iPhone 13表格。（圖／記者許力方製）

▲iPhone 13 vs. iPhone 12，點圖放大。（圖／記者許力方製）

iPhone 13系列採用最新、世界最快的A15處理器，台積電代工的5奈米製程工藝，有多達150億個晶體管，相比與上一代增加30%，6核心CPU配備2個效能核心與4個節能核心，運算力達到15.8兆，性能能提升50%。同時續航力也有大大提升，硬是多了2小時可以用。

另外，這次升級的重中之重，最大看點就是升級了廣角和超廣角相機模組，主要增加了光線捕捉能力，再強化夜景拍攝能力，後鏡頭排列也從「二筒」變成斜對角排列設計，此外，配合淺景深拍攝新功能，增加了電影級模式，能自動變焦。

▲▼iPhone 13。（圖／取自蘋果官網）

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