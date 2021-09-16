到2023年疫苗貨量逾8千萬劑　陳時中：夠打到第4劑

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



文／中央社

國際COVID-19疫情持續，提升第3劑接種涵蓋率將成未來防疫關鍵，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，至112年疫苗貨量達8000多萬劑，足夠讓民眾打第3、4劑。

台灣採購的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗陸續到貨，行政院長蘇貞昌今天在行政院會表示，明天將有政府自行採購108萬劑的莫德納疫苗和64萬劑的AZ疫苗運抵台灣。110年自行購置與企業、友邦捐贈疫苗共4717萬劑疫苗，截至目前已經到貨1730萬劑。

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陳時中今天下午記者會中表示，至112年國內COVID-19疫苗數量可達8000多萬劑，將根據變異株趨勢及疫苗供貨需求，制定接種第3劑，甚至第4劑疫苗需要，無論阿斯特捷利康（AZ）、輝瑞BNT等次世代疫苗都有在接洽中，莫德納次世代疫苗則已經簽訂111年及112年共3500萬劑。

陳時中今天下午在記者會中表示，AZ疫苗約64萬劑預定於明天下午抵達桃園國際機場，待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。

指揮中心去年10月30日與台灣阿斯特捷利康公司簽署1000萬劑COVID-19疫苗供應合約，先前已陸續到貨，分別為今年3月3日11.7萬劑、7月7日62.6萬劑、7月15日56萬劑、7月27日58.2萬劑、8月12日52.4萬劑、8月27日26.5萬劑、8月31日59.5萬劑、9月10日45.8萬劑。

本次提供第9批AZ疫苗，截至目前總計約437萬劑到貨。本次疫苗為多劑型包裝（每瓶10人份），須存放於攝氏2到8度的環境，依臨床試驗每人須施打2劑，本批效期至2022年1月31日。

至於第7批採購莫德納疫苗108萬劑，陳時中說，預定於台北時間9月17日凌晨自美國亞特蘭大啟運，預定17日晚間抵達桃園國際機場。

台灣採購莫德納疫苗目前共有258萬劑到貨，分別為首批5月28日15萬劑、第2批6月18日24萬劑、第3批6月30日41.04萬劑、第4批7月15日35.04萬劑、第5批8月8日9.96萬劑、第6批8月15日24.96萬劑及本批108萬劑。

陳時中說，明天抵台疫苗待完成通關程序後，將直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。