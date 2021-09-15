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英媒：拜登力邀「拜習會」遭拒　習近平要華府先改變態度

▲▼ 2012年2月14日，中國國家主席習近平訪美期間，在白宮與時任美國副總統拜登握手。（圖／路透）

▲中國國家主席習近平 2012年2月訪美，曾在白宮與時任美國副總統拜登握手。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登上任7個月以來，首度在9日和中國國家主席習近平通話。英國《金融時報》取得內部消息人士說法指，拜登主動討論「拜習會」的可能性，結果卻被習近平婉拒，並堅持華府應該要改變對北京的態度。

數名消息人士向《金融時報》（Financial Times）透露，拜登（Joe Biden）在長達90分鐘的電話中，試圖詢問習近平對於「拜習會」的意願，但習近平並沒有立刻回應，僅堅持華府應該要改變對北京的態度，要先改變中美之間的關係。

消息人士指出，白宮認為習近平是考慮到疫情的問題，才不願意與拜登會面。據了解，從新冠肺炎疫情爆發以來，習近平已經1年7個月又28天未踏出國門，創下20國集團（G20）領袖最長紀錄，目前不清楚他是否會出席10月底在義大利舉行的G20會議，及其後的聯合國（UN）氣候峰會。

美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）對此發出聲明澄清，此篇報導並不是真實的，「正如我們先前所說，兩國領導人討論了雙方之間能夠進行私下討論的重要性，我們也會尊重這一點。」白宮先前強調，這次的通話是保持溝通管道順暢，並沒有討論後續計畫。

►拜登與習近平通話內容曝光　白宮證實：曾討論「新冠溯源調查」
►拜登與習近平7個月來首次通話　白宮：討論雙方分歧與印太穩定

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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