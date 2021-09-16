蔡英文校閱佳冬戰備跑道起降　府洩我空軍「咬住」共軍轟六機照

▲蔡英文昨校閱佳冬戰備跑道起降時，飛行人員拿出我軍監控共機畫面向她說明。（圖／翻攝自總統府Flickr）

政治中心／台北報導

國軍漢光37號演習自13日起至17日登場，昨（15日）清晨進行「佳冬戰備跑道起降」操演，總統蔡英文親自到場校閱。在總統府釋出的相關照片中，蔡英文身穿迷彩裝聽取飛行人員說明，而蔡手中拿著印有我軍偵監共機的圖片，格外引人注目。

該張照片中可看到，我空軍以5公里空中距離偵監並拍攝下共軍轟六機，且還用黃框圈出轟六機上的武器掛載點。由於照片畫面是空軍F-16戰機從以有利的「6點鐘」戰術拍攝，代表我方能在空中搶得有利位置，「咬住」共機。

總統府指出，昨蔡英文抵達佳冬戰備道後，先聽取空軍第六混合聯隊長魯非凡報告「兵要及當前狀況」，接著校閱操演動態，包括IDF、F-16V、M2000-5及E-2K等四型機依序自南向北進場落地，以及PCR檢測作業流程。

隨後，蔡英文前往整補區，由修護大隊長扈克傑報告「戰機整補作業」後，蔡依序至各機型前宣慰任務飛行員，並聽取各機型領隊報告「加油整補情況」。

最後，蔡英文返回指揮區，觀看四型機整補後，依序自佳冬戰備道再度起飛。此外，蔡也親自頒發加菜金予部隊官兵，慰勉國軍執行演訓任務的辛勞。

共機侵擾我防空識別區日益頻繁，國防部統計，昨漢光演習期間，共有9架次共機擾台，包括運8技偵機1架次、殲16機6架次、空警500機1架次、運8反潛機 1架次。