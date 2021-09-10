快訊／王浩宇轉戰高雄選議員　勁敵林于凱分析「選三民區」原因

▲王浩宇10日宣布，將投入高雄市議員（三民區）的初選。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

記者賴文萱／高雄報導

桃園市被罷免的議員王浩宇今（10）日於「我是中壢人」臉書粉專宣布，將投入高雄市議員（三民區）的初選，拜託大家電話民調支持。先前王浩宇在臉書嗆聲，如果投入三民區議員選舉，就是要拉下議員林于凱，對此林于凱今則回覆「多一個人選提供市民選擇不錯啊！」但隨後表示，兩人是不同類型的民意代表，應該沒什麼威脅。

先前王浩宇在臉書發文表示：「時代力量真的很鬧。如果我心血來潮投入高雄市三民區議員選舉，目標就是拉下時代力量林于凱，讓你一席都沒有」。結果，今天真的在「我是中壢人」粉專中宣布，決定投入高雄市議員（三民區）的初選，回應一下當初韓總機的邀請，再拜託大家電話民調唯一支持。

▲前桃園市議員王浩宇（右）表明要對戰時代力量高雄市議員林于凱（左） 。（合成圖／翻攝臉書）

對此，時代力量議員林于凱表示，多一個人選提供市民選擇不錯啊，因為現在是民主社會，誰要選是個人的自由，但要跟選民證明是帶著對市民的了解才來，而不是只是來過個水。他也分析王浩宇會選擇投入三民區的原因，可能是這裡是過去傳統偏綠的選區，且王浩宇過去大力罷韓，認為他可能覺得自己罷韓有功，所以選民可能會選他。

不過，林于凱強調，他在中壢遭遇的事情，高雄人都會警惕，因為大家都很務實，看的是實際上面的行動，以及對地方的付出，參選高雄要先有這個認知，市民都會檢視。

但王浩宇參選三民區議員是否會造成威脅？林于凱說，兩人是不同類型的民意代表，應該沒什麼威脅，也回嗆說，政治人物多少會做點秀，但他真的多了一點。

▲王浩宇宣布參選高雄市議員。（圖／翻攝我是中壢人臉書粉專）

王浩宇今也同時於個人的臉書，貼出前高雄市長韓國瑜過去要王浩宇「放馬過來」的影片表示，特別邀請韓國瑜前市長跟馬英九前總統推薦，希望大家看到可以幫我分享出去。

民進黨立委趙天麟對此則表示，人人有機會、個個沒把握，這就是民進黨初選制度美好之處，敬請經歷民主的洗禮！歡迎每一位人才在高雄築夢踏實。