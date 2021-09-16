「彩裳蜻蜓」現身水道博物館　台南百年古蹟成最佳生態友善場域

▲台南山上花園水道博物館，入夏以來出現眾多特殊的昆蟲，甚至還有罕見且具有環境指標性的彩裳蜻蜓等，讓這處百年古蹟成為生態友善最佳場域。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南山上花園水道博物館，占地36公頃的園區，多樣化生態環境，讓園區成為最佳觀測自然場域，入夏以來在園區發現眾多特殊的昆蟲，包括形似瓢蟲，但有透明外衣的金花蟲，還有與綠葉融為一體的灌木蟋蟀，形狀像蠍子的鞭蠍，甚至還有罕見且具有環境指標性的彩裳蜻蜓，讓這處百年古蹟成為生態友善最佳場域。

[廣告]請繼續往下閱讀...

文化局指出，台南山上花園水道博物館過去為水源地，人員出入受到嚴格管制，生態得以完整保留，加之後來成為農業局苗圃期間又培育大批樹苗，吸引許多昆蟲、禽鳥等動物棲息，長久下來形成生態豐富的場域，為了珍惜這寶貴的資源，館方在維護環境時，以最低限度對環境干擾方式進行，雖然人力消耗很大，但總算營造出這樣的成果。

社區大學環境教育學程講師晁瑞光表示，昆蟲是動物界中，數量與種類最多的一個族群，卻因為大多數體型嬌小而常被忽略，其實每天都有數十甚至數百種昆蟲在日常生活中與人類共處，這麼多的「夥伴」如果不認識的話非常可惜，水道博物館擁有這樣的資源相當難得，值得用心保護。

水道館方亦將此視為珍貴的天然資源，除小心維護外，也隨時用照片記錄，並分享在博物館的臉書粉絲專頁，希望透過這樣的舉動，讓大眾注意到不同世界的精彩，了解生物多樣性，進一步意識到保育的重要性。也呼籲入園的民眾，如果有機會看到這些可愛的「小朋友」，記得遠遠觀賞就好，不干擾不破壞，才能讓生態環境永續發展。「台南山上水道博物館」粉絲專頁內的昆蟲相簿 網址：https://reurl.cc/43mMOK

「宜蘭礁溪兆品酒店」

