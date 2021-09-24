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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2024會選總統？　陳其邁：說幾年後要選什麼「都穩死的！」

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市長陳其邁接受周玉蔻廣播節目專訪。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市長陳其邁今（24）日接受周玉蔻廣播節目專訪，除了談及2018年敗選後的心情轉折之外，並強調「他不會選2024，大家要選總統的，可以不用管他。」他也分享他的從政經驗，「說幾年後要選什麼都穩死的！說了下個位置要幹嘛，其實選民不喜歡。」

陳其邁今在周玉蔻專訪中分享2018年敗選的心情，他說，落選那天沒有掉眼淚，但就是覺得說，這輩子大概沒機會當高雄市長，沒機會為故鄉服務，因為也努力過，但感覺就是大概沒機會了。

沒想到後來韓國瑜遭到罷免，陳其邁通過補選又當上高雄市長，他說，這真的沒想到，所以很珍惜，做的時候就要很努力做。有失敗的經驗，對他個人的成長是有幫助，這一點要謝謝韓國瑜，讓他有機會反省。

周玉蔻說，先前傳柯文哲說要選高雄市長，好像對高雄很感興趣，被柯文哲這樣盯著，對全國地位有幫助。陳其邁則笑說，「但是我不會選2024，大家要選總統的可以不用管我，他就專心做事情。」

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市長陳其邁接受周玉蔻廣播節目專訪。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁也強調，他絕對不會選，因為他的承諾就是把高雄市長做好。周玉蔻則追問，所以你打拼的目標就是要連任成功？陳其邁也連回「對對對」，並表示，希望在他任內，可以把高雄產業做結構性的轉型。

周玉蔻又問，李四川跟葉匡時會不會是強勁的對手？如果再加上柯文哲，哪個會比較害怕？陳其邁笑回，我的答案很笨，就是要認真做，現在幾乎各路人馬都有風聲，但當市長就要像大樹一樣定根，至於柯是否真的要來選，他沒有研究過。

不過，如果2024不選總統，那2028、2032要不要選？陳其邁回應，以他從政經驗來看，其實誰說幾年後要選什麼都穩死的，當還在這個位置上，就說下個位置要幹嘛，那個其實選民不喜歡。

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