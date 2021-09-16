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孕婦逛街突陣痛卻陷車陣　警鳴笛開道10分鐘飛越三鄉鎮送醫

▲▼田中一名孕婦逛街時突然陣痛，警車開道飛越三鄉鎮順利送醫，母子均安。（圖／警方提供）

▲田中一名孕婦逛街時突然陣痛，警車開道飛越三鄉鎮順利送醫，母子均安。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／彰化報導

彰化縣田中鎮一對陳姓夫妻12日晚上正開心逛街，不料即將待產的妻子突然陣痛，陳男趕緊開車前往醫院，無奈路上紅綠燈太多，恐來不及到醫院，還好路邊看到巡邏員警，警車立即開道，短短10分鐘飆到12公里外的員林市醫院，穿越田中、社頭、員林等鄉鎮，安全將孕婦送到醫院，讓孕婦順利生產，母子均安。

▲▼田中一名孕婦逛街時突然陣痛，警車開道飛越三鄉鎮順利送醫，母子均安。（圖／警方提供）

田中警分局田中派出所警員吳彥儒、張祐豪12日擔服22至24時巡邏勤務，正在田中鎮斗中路加吉利統一超商簽巡時，突有一名陳姓民眾急忙地跑來求助。

▲▼田中一名孕婦逛街時突然陣痛，警車開道飛越三鄉鎮順利送醫，母子均安。（圖／警方提供）

▲田中一名孕婦逛街時突然陣痛，田中派出所警員吳彥儒（左）、張祐豪開道順利送醫，母子均安。

吳、張2員聽聞後，知道事態刻不容緩，否則母子兩人難保沒有生命危險，時間上務必要搶快，二話不說，便立即發動巡邏車、啟動警示燈及警報器示警，為陳男開道，在短短10分鐘內即安全將孕婦送到婦產科醫院，成功保障民眾的生命安全，陳男除當下對警方即時開道讓太太順利生產，深表感動及感謝之意外，更在臉書上PO文附上小孩照片，感謝警方即時協助。

▲▼田中一名孕婦逛街時突然陣痛，警車開道飛越三鄉鎮順利送醫，母子均安。（圖／警方提供）

田中警分局表示，田中派出所警員吳彥儒、張祐豪服務熱心，在勤務執行過程中遇民眾危難，能第一時間迅速護送民眾至醫院接受照護，即時伸出援手，充分發揮了警察助人的精神，深獲讚許，讓民眾感受到警察為民服務積極的一面，有效提升警察正面形象。

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