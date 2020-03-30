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孕婦臨盆羊水破裂「要生了」受困車陣　桃警急開道送醫順利產子

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▲桃園市一名孕婦29日因羊水破裂即將臨盆，張姓先生開車送醫，但陷入車陣動彈不得，桃警協助開道送醫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市一名孕婦29日因羊水破裂即將臨盆，張姓先生開車送醫，但陷入車陣動彈不得，桃警協助開道送醫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一名孕婦29日傍晚因羊水破裂即將臨盆，張姓先生開車緊急載往醫院待產，未料卻陷入車陣動彈不得，孕婦痛得大喊「要生了」，正當張男無計可施時，剛好平鎮警方巡邏車經過，得知孕婦即將臨盆立即協助開道送醫，5分鐘就平安護送到達醫院，順利產下一子，母子平安讓張姓男子感動不已。

據平鎮警分局龍岡派出所所長鄭榮捷指出，住在平鎮區龍南路的張姓男子，妻子29日傍晚因羊水破裂即將臨盆，因此趕緊開車前往醫院待產，但卻陷入市區車陣中動彈不得，妻子陣痛得哭喊「要生了」，讓張男不知如何是好？

▲桃園市一名孕婦29日因羊水破裂即將臨盆，所幸平鎮警方及時開道送醫待產。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市一名孕婦29日因羊水破裂即將臨盆，所幸平鎮警方及時開道送醫待產。（圖／記者沈繼昌翻攝）

剛好龍岡派出所警員馬雲九、張嶧祖開著巡邏車經過，張男下車攔住員警請求協助，員警立即開啟警報器護送張男開道，僅5分鐘就抵達婦產科醫院，醫院也得知孕婦狀況，趕緊安排醫生接生，總算孕婦順利產下一子。

張姓男子說，員警相救確保母子平安，新手爸媽對警方及時協助頻頻道謝。警方呼籲，若民眾遇到類似緊急救護情況，應撥打119因救護車上有專業救護設備，消防員能提供即時妥善照護，以免耽誤黃金救援時機。

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