「北市沒有要停蓋社宅」　柯文哲：重大政策都要先「停看聽」

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）



記者杜冠霖／台北報導

社會住宅為台北市長柯文哲重點政策，但他昨出席「2021居住正義2.0系列論壇」時表示，社宅再蓋下去會債留子孫，要先「停看聽」。該說法被抨擊是政策跳票，對此，柯文哲表示，重大政策在不同階段都必須停、看、聽，再繼續前進，「這番話竟然可以被解讀為臺北市要停蓋社宅？」

柯文哲15日指出，自己在居住正義論壇上說的是，台北市已經蓋了1萬8千多戶，六年來一路猛蓋。是時候要停看聽，從設計到營運管理有什麼錯誤，要反省改進。社宅如果這樣一路蓋下去怕債留子孫，「這番話竟然可以被解讀為，臺北市要停蓋社宅？」

柯文哲表示，興建社宅是實現居住正義，城市再生、永續發展的重要步驟，但在進行過程中，必須因應社會、環境、經濟的變化，而不斷修正，「政府要不斷檢討改進、不要債留子孫、更不要欺騙人民。」

柯文哲指出，重大政策在每一階段，都必須停、看、聽，再繼續前進。截至今年八月底，臺北市已完工、興建中的社宅已經有18928戶，北市府一邊蓋、一邊檢討設計和營運管理模式，「我們不會做無止盡的補貼，不債留子孫，才能真正做到抑制房價、 幫助弱勢與實現居住正義。」

柯文哲表示，臺北市會繼續蓋社宅，也會持續檢討改進，台北市一戶一戶紮紮實實的蓋，「絕不會用規劃中來灌水、 欺騙人民，執政要有良心，公義與進步才有可能實現。」

對於北市府暫緩社宅興建，內政部表示，目前全國社宅第一階段4萬戶雖已達標，第二階段尚須興辦8萬戶，雙北是社宅需求最大的地區，台北市突暫緩興建社宅，會衝擊民眾對社宅的信心，且台北市是最有可能實現社宅照顧市民與財務平衡的城市，對於台北市作出此決定，中央將會在台北市積極興建社宅，補足目標戶數。