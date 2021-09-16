中秋大禮！百萬劑莫德納後天抵台　自購60萬劑AZ明天先來

▲自購AZ疫苗將於明天抵台。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳威廷、許維寧、張乃文／台北報導

明（17）再有AZ到貨！消息指出，華航CI-834明將載運60萬劑自購AZ疫苗，從泰國曼谷出發，預計在下午15時40分抵台。知情人士向《ETtoday新聞雲》證實，已接獲明日疫苗將抵台的相關資訊。另外，傳還有自購的108萬劑莫德納疫苗也將在後天（18日）凌晨抵台。詳情尚待指揮中心說明。

近期台灣疫苗除了BNT由鴻海／永齡、台積電及慈濟的捐贈，且在鴻海創辦人郭台銘親飛歐洲監督的情況下，剩下的貨量可望準時抵台；另外在AZ疫苗部分，還有日本9/7贈送的6.4萬劑已抵台；日本政府日前再度宣布將再捐贈台灣50萬劑AZ疫苗，到貨量突破百萬劑。

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指揮中心指揮官陳時中也在昨記者會被問及，能保證第一劑打莫德納者，第二劑一定打得到？「基本上是做這樣安排」。是否也暗示莫德納將再有一批來？他則笑回「會有一些進來，還有其他的都會來。」

陳時中說，疫苗策略上，因為AZ比較早到貨、開打，目前已經在打第二劑，而莫德納這週過後就會面臨第二劑壓力，現在也在規劃中。未來疫苗到貨後，會採BNT會打第一劑、莫德納打第二劑兩邊並行。

台灣上一批自購AZ疫苗抵台是9/10，約45.8萬劑同樣由華航CI-834運載。指揮中心指出，去年與台灣阿斯特捷利康公司簽署1000萬劑疫苗供應合約，截至目前總計到貨約372.7萬劑，分別為3月3日11.7萬劑、7月7日62.6萬劑、7月15日56萬劑、7月27日58.2萬劑、8月12日52.4萬劑、8月27日26.5萬劑、8月31日59.5萬劑，以及9月10日第八批45.8萬劑。

以指揮中心數據顯示，莫德納截至9/14已接種3百79萬3887劑、AZ則施打7百99萬1608劑，不過，目前AZ疫苗已開始進行第二劑注射，莫德納卻因到貨量延遲，僅有35萬7253人打了第二劑。