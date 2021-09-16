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黑白兩道搶綠能大餅　苗檢大動作查緝！通霄鎮長索賄600萬遭羈押

▲苗栗縣通霄鎮公所遭檢舉，經辦太陽能光電業者申請專區等數個工程案涉索回扣，鎮長陳漢志等3人遭法院羈押禁見。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣通霄鎮公所遭檢舉，經辦太陽能光電業者申請專區等數個工程案涉索回扣，鎮長陳漢志等3人遭法院羈押禁見。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

近年來政府大力推廣「非核家園及綠色能源」政策，但中部地方政治人物與黑道聯手化身「綠電蟑螂」，大肆勒索業者的情形層出不窮；而苗栗縣通霄鎮公所也遭檢舉，經辦太陽能光電業者申請專區等數個工程案涉索回扣，粗估不法所得逾600萬元；經檢調約談後，鎮長陳漢志與他的陳前機要秘書與蔡姓包商3人罪嫌重大，15日晚間向法院聲請羈押禁見獲准。

苗栗檢調2019年接獲檢舉，指稱通霄鎮公所，疑似有太陽能光電業者申裝太陽能光電專區案收受回扣，專案小組歷經2年縝密蒐證後，見時機成熟，14日由檢察官石東超帶同11名檢察官，動員調查局各單位人員89名，搜索通霄鎮長辦公室、陳漢志服務處及相關處所共25處，並調取相關檔卷，約談、傳訊被告及證人共計24人。

▲政府積極推動綠能產業，但這項美意卻被政治人物及黑道當作索賄的工具。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲政府積極推動綠能產業，但這項美意卻被政治人物及黑道當作索賄的工具。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗地院表示，經調查後，陳漢志與其陳前機要秘書涉嫌經辦多件公共工程索取回扣，不法所得超過600萬元，而蔡姓包商則涉嫌交付賄款；3人均犯罪嫌疑重大，涉犯貪污治罪條例，經辦公用工程收取回扣、違背職務上行為收受賄賂、收受賄賂等罪嫌，向法院聲請羈押禁見獲准。

經統計，自2020年下半年起，掃蕩綠能蟑螂類的案件已偵辦28件，羈押9人，起訴23人，扣案金額達3645萬；政府積極推動綠能產業卻被不肖公務員、民代和黑道藉機勒索施工廠商，嚴重妨害風電、太陽能發電等產業發展。苗栗地檢也呼籲公務員執行公務，應廉潔自持、恪遵法律規範，切勿心存僥倖，而圖謀個人不法利益，將持續積極辦理肅貪案件，以正官箴。

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