港墘農場報編綠能產業園區用地問題　市府：召開公聽會廣納各方意見

▲港墘農場報編綠能產業園區用地問題，台南市政府將召開公聽會，廣納各方意見作為規劃參考。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市政府經發局指出，有關港墘農場報編綠能產業園區用地疑義案，目前尚在可行性評估階段，且已將徐小姐承租土地範圍排除，後續將依產業創新條例規定，邀集土地所有權人及利害關係人召開公聽會，廣納各方意見，納入園區規劃參考。

台南市長黃偉哲表示，為展現市府最大誠意，2月3日下午派員前往，期能與當事人徐小姐就相關議題進行溝通，惟徐小姐等人拒絕溝通，並斥嚇市府人員立即離開，為展現市府溝通誠意，市府人員於下午4時20分再次拜訪，並向牧場人員留下聯繫電話，希能安排時間再次拜訪。



據了解，台南市政府因應沙崙綠能科學城以研發與試驗為核心，為致力推動綠能產業鏈，目前選定港墘農場為後續提供綠能新創技術實證之生產基地，而徐小姐的甜心牧場位於歸仁、仁德交界台糖港墘農場土地上，其中40公頃農地由農民承租種植、周邊60公頃森林屬台糖與環保署合作造林，提供調節氣候的綠地，生態豐富。由於地勢低窪，徐小姐種植大片有機玉米作為牧場的飼料，雨季則成為天然滯洪池，並作為復育螢火蟲的生態池。

面對市府為開發綠能園區，徐小姐援引《有機農業促進法》第7條規定「國有土地須提供長租約保障有機農戶耕作權」，要求台南市政府停止徵用農地。台南市府雖將徐小姐農場劃出徵收範圍，但徐小姐仍質疑工業區環繞的牧場，終究會被迫離農，為捍衛有機農業與其他青農日後租地權益，她主張將森林與全部農地一併保存，並誓言甜心牧場將與生態環境共存亡。

經發局陳凱凌局長表示，針對徐小姐擬向市府人員提告，本府深表遺憾。未來園區規劃時將排除有機農業耕作承租範圍，並依規定在園區周界劃設20公尺寬之緩衝綠帶或隔離設施，以隔絕對外界之干擾，且園區綠地公園維護等亦保證不會使用有害之農藥及定期做土壤、地下水檢測，工業區開發不影響毗鄰農地之有機農業使用，希望能讓生態永續與產業發展能共創雙贏。