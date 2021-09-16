快訊／騎士清晨自撞電桿跌入大排亡　機車離奇卡20公分縫隙

記者翁伊森／嘉義報導
嘉義縣消防局16日07時18分獲報於布袋鎮西安里過溝西勢附近，1名50歲機車騎士疑似自撞電線桿後，落到大排水溝。消防局人、車到達後，將傷者從約1公尺深大排水溝救出，但傷者已無生命跡象，送醫仍傷重不治，後續交由員警進一步調查釐清事發原因。
▲▼嘉義布袋傳騎士自摔跌入大溝死亡。（圖／記者翁伊森翻攝）
初步調查，男子連人帶車先撞上電線桿跌入大排，機車也卡進電線桿與護欄間僅20公分寬的縫隙，龍頭扭曲變形，消防人員到場救出男子已無生命跡象，經送醫搶救後仍回天乏術。
記者翁伊森／嘉義報導
嘉義縣消防局16日07時18分獲報於布袋鎮西安里過溝西勢附近，1名50歲機車騎士疑似自撞電線桿後，落到大排水溝。消防局人、車到達後，將傷者從約1公尺深大排水溝救出，但傷者已無生命跡象，送醫仍傷重不治，後續交由員警進一步調查釐清事發原因。
▲▼嘉義布袋傳騎士自摔跌入大溝死亡。（圖／記者翁伊森翻攝）
初步調查，男子連人帶車先撞上電線桿跌入大排，機車也卡進電線桿與護欄間僅20公分寬的縫隙，龍頭扭曲變形，消防人員到場救出男子已無生命跡象，經送醫搶救後仍回天乏術。
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