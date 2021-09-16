快訊／騎士清晨自撞電桿跌入大排亡　機車離奇卡20公分縫隙

一名女網友日前在網路上購買花生酥，但賣家稍早前緊急私訊她，表示船在布袋擱淺，她訂的花生酥掉到台灣海峽裡面了，超荒唐的理由讓原PO傻眼，擔心被騙，找友人幫忙了解一下狀況，發現真有此事，原PO也強調，新聞都有報，絕對不會是詐騙。貼文一出，許多網友都笑翻。