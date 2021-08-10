上網訂花生酥　賣家荒謬喊「掉到台灣海峽了！」真相曝光網笑翻

▲賣家告知，花生酥掉到台灣海峽。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友日前在網路上購買花生酥，但賣家稍早前緊急私訊她，表示船在布袋擱淺，她訂的花生酥掉到台灣海峽裡面了，超荒唐的理由讓原PO傻眼，擔心被騙，找友人幫忙了解一下狀況，發現真有此事，原PO也強調，新聞都有報，絕對不會是詐騙。貼文一出，許多網友都笑翻。

女網友在臉書「爆廢公社二館」發文，上網訂購花生酥，結果賣家主動私訊她表示「抱歉，剛剛同事通知，因為船在布袋擱淺，您的花生酥目前掉到台灣海峽裡面了」，原PO聽完後趕到又好笑又荒唐，「有人的未出貨原因比這還荒謬嗎？」

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她也向在環境保護局工作的好友求證，發現真的有這件事情，「我真的有請朋友幫我找，結果只找到一堆黑糖糕，他剛好處理這個案件」。看有網友說是詐騙消息，她強調，「真的有新聞，怎麼還會說詐騙啦！」

而她在文中貼出的照片，真的出現在新聞上，本站日前曾報導《「山寶貳號」布袋港西堤擱淺 船身遭大浪吞沒》，受到盧碧颱風影響，中南部下起豪雨，還掀起大風浪，航行布袋商港與澎湖之間的貨輪「山寶貳號」，5日疑似因風浪導致擱淺，船上有9名員工一度受困，船上上千噸的貨輪幾乎被海浪淹沒。

▲布山寶貳號擱淺。（圖／布袋商港提供）

貼文發出短短2小時，吸引逾700則的留言討論，「前幾天在其他社團看到，以為開玩笑，結果有人發影片說是真的」、「還好，我的澎湖牡蠣也矯正回歸大海」、「您好，因為黑糖口味缺貨幫您換成海鹽口味」、「賣家明明很正經告知，但好好笑」。

不少苦主也在底下留言，「我父親節要買澎湖鮮蚵，那老闆也是跟我說掉進海裡了」、「我婆婆寄給我們的海鮮也放生了」、「我同事從澎湖買蚵仔，上禮拜船沉了，養殖變野生」、「別懷疑， 我老婆在做團購，他的貨也都在大海」。也有網友分享，在收寄貨時遇到的荒唐事件，「我是寄黑貓宅配結果火燒車，東西被燒到剩一半，一開始接到員工電話還以為是詐騙」、「還有說，很抱歉，剛好工廠火燒屋，您的貨被燒光了」。